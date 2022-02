Ski alpin

JO Pékin 2022 - Johan Clarey : "C’est peut-être la première fois que j’ai un sentiment d’accomplissement, de plénitude"

JEUX OLYMPIQUES - Un invité de marque. Médaillé d’argent en descente lors des JO de Pékin 2022, Johan Clarey est présent dans les locaux d’Eurosport ce vendredi. Du haut de ses 41 ans, il est l’homme le plus âgé de l’histoire du ski alpin à monter sur un podium olympique. Clarey explique qu’il courait derrière cette performance majuscule et qu’il hésite à poursuivre, ou non, sa carrière.

