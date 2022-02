Aleksander Aamodt Kilde (Norvège)

Lui et les JO : Ses deux premières expériences olympiques ont tourné au vinaigre. Il déplore deux abandons (descente et combiné) et une 13e place (super-G) à Sotchi. Et ce ne fut pas plus glorieux à Pyeongchang (13e du super-G, 15e de la descente, 21e du combiné et abandon en géant). Il ne compte ainsi aucune médaille ni même de top 10 aux JO. Forcément, ça fait un peu tâche pour un skieur de 29 ans déjà vainqueur du classement général de la coupe du monde. Plus globalement, le Norvégien n’a jamais été un homme de grand rendez-vous : il ne compte aucune médaille non plus aux Mondiaux. Une étiquette qu’il se ferait un grand plaisir de détacher en Chine.

Sa saison : Elle est excellente. C’est même pour l’heure sa plus belle. Avec six victoires depuis la fin novembre, Kilde a doublé son total de succès en carrière en deux mois à peine (12). Il est d’ailleurs le seul, avec Marco Odermatt (6 succès aussi), à avoir gagné plus d’une fois cet hiver. Ses victoires se répartissent à part égale entre les descentes (Beaver Creek, Wengen I et Kitzbühel I) et les super-G (Beaver Creek, Val Gardena, Bormio). Il domine ainsi le classement du petit globe dans chacune des deux disciplines. Pour résumer, le boss du début de saison en vitesse, c’est lui.

Ses résultats aux entraînements : Deuxième du premier entraînement à 7 centièmes du Canadien James Crawford, le Norvégien a dominé le deuxième juste devant Max Franz (+0”06) en se relevant dans les derniers mètres. Samedi, avec Matthias Mayer et Christof Innerhofer, il a été l’un des trois skieurs à avoir pu prendre le départ du 3e entraînement Deuxième du premier entraînement à 7 centièmes du Canadien James Crawford, le Norvégien a dominé le deuxième juste devant Max Franz (+0”06) en se relevant dans les derniers mètres. Samedi, avec Matthias Mayer et Christof Innerhofer, il a été l’un des trois skieurs à avoir pu prendre le départ du 3e entraînement avant que celui-ci ne soit annulé à cause du vent . Un surcroît d’expérience, vis-à-vis de la concurrence, qui sera tout sauf négligeable dimanche, les skieurs ayant tous découvert cette piste cette semaine.

Kilde défie le vent et va au bout de sa descente d'entraînement

Beat Feuz (Suisse)

Lui et les JO : Forfait à Vancouver en 2010, l’Helvète n’a donc participé qu’à deux reprises aux JO malgré ses 34 ans. En retrait à Sotchi (13e en descente, son meilleur résultat de la quinzaine russe), le champion du monde 2017 a rapporté deux médailles de Pyeongchang, le bronze en descente et l’argent en super-G. Il ne lui manque donc plus que l’or pour compléter sa collection.

Sa saison : Beat Feuz a semblé monter en puissance au fil des semaines. Très solide à Wengen (3e et 2e), il s’est ensuite imposé sur la Streif de Kitzbühel, dernière descente avant les Jeux Olympiques. Sa jauge de confiance a été gonflée au meilleur des moments. Cet hiver, l’Helvète est monté 5 fois sur le podium en 8 descentes. Il est de loin le plus régulier dans la discipline et talonne, dans la course au petit globe, Kilde à 8 petits points.

Ses résultats aux entraînements : Placé mais sans éclat, il a terminé 9e des deux premiers entraînements.

Dominik Paris (Italie)

Lui et les JO : Vice-champion du monde de descente en 2013 et champion du monde de super-G en 2019, l’Italien de 32 ans n’est en revanche jamais monté sur le podium olympique. C’est un vrai manque dans son palmarès, lui le descendeur en activité le plus prolifique en coupe du monde (16 succès). En descente, il avait terminé 11e à Sotchi puis 4e à Pyeongchang, à distance respectable tout de même de la 3e place de Beat Feuz (36 centièmes).

Sa saison : Il s’est imposé dans son jardin de Bormio, comme d’habitude, mais ne compte ailleurs qu’un autre podium, une 3e place accrochée sur la seconde descente de Wengen. Son bilan n’en demeure pas moins très solide, avec sept top 9 en huit descentes.

Ses résultats aux entraînements : En retrait jeudi (17e), il a haussé le ton vendredi (5e à 47 centièmes de Kilde).

Vincent Kriechmayr (Autriche)

Lui et les JO : L’Autrichien de 30 ans n’a participé qu’une fois aux Jeux Olympiques. C’était il y a quatre ans, avec une 6e place en descente et une 7e en super-G. Le skieur n’est plus tout à fait le même depuis Sotchi. Ce n’est qu’ensuite que sa carrière a véritablement décollé, qu’il a récolté ses quatre victoires en coupe du monde de descente. C’est un spécialiste des grands rendez-vous. Aux Mondiaux, il reste sur quatre podiums de rang sur les courses de vitesse, les deux dernières l’ayant même couronné d’or. Kriechmayr débarque ainsi à Pékin en tant que champion du monde en titre, à la fois en descente et en super-G. Un statut trop lourd à porter ?

Sa saison : Elle est faite de haut et de bas, avec d’un côté une victoire (Wengen) et une 2e place (Lake Louise), et de l’autre quatre courses au-delà du top 10. Son irrégularité l’a ainsi déjà mis un peu hors jeu du petit globe, l’Autrichien occupant la 6e place provisoire à 120 points de Kilde à trois descentes du terme de l’hiver. Mais les JO sont l’affaire d’un jour, d’une course, et Kriechmayr sait se montrer particulièrement redoutable à ce jeu-là.

Ses résultats aux entraînements : Rien de bien flamboyant. Kriechmayr s’est classé 27e jeudi puis 11e vendredi (+0”71 sur Kilde).

Marco Odermatt (Suisse)

Lui et les JO : Son palmarès olympique est vierge. Et pour cause : le Suisse de 24 ans n’a encore jamais participé aux JO. En 2018, pendant que ses aînés étaient à Sotchi, il avait signé un retentissant quintuplé aux Mondiaux juniors. L’an passé, il a terminé 4e de la descente des Mondiaux à Cortina d’Ampezzo, son meilleur résultat dans les grands rendez-vous pour l’instant.

Sa saison : Elle est monstrueuse. Digne d’un Marcel Hirscher au plus fort de sa domination. En 17 courses disputées cet hiver, le Suisse a récolté 1200 points, soit une moyenne phénoménale de 70,6 par épreuve. En d’autres termes, le rythme de croisière d’Odermatt se situe entre une 2e et 3e place. La question n’est plus de savoir s’il remportera le gros globe (qui sera le premier de sa carrière), mais quand. La descente est une nouvelle corde à son arc. Il n’avait pas fait mieux que 5e jusqu’à l’automne dernier ? Il est rentré six fois dans le top 5 cet hiver, avec à la clé trois podiums (trois fois 2e). Parmi les six principaux favoris ici, Odermatt est le seul à ne jamais avoir gagné dans la discipline. Mais personne ne serait étonné de le voir débloquer son compteur dès dimanche.

Ses résultats aux entraînements : Odermatt a eu du mal à trouver ses marques sur la piste chisnoise (22e jeudi, 30e vendredi). Il misait ainsi beaucoup sur le dernier entraînement de samedi. En vain. Son annulation est pour lui un vrai coup dur.

Ils peuvent créer la surprise ...

Au fil de son histoire, la descente olympique a régulièrement accouché de grosses surprises. Cette édition pourrait bien en réserver une de plus, vu le caractère peu sélectif de la piste chinoise (les 21 premiers du 2e entraînement se tenaient dans la seconde) et le vent qui risque bien de balayer l’équité entre les skieurs. On ne serait ainsi pas tellement étonné de voir le titre échapper à l’un des favoris cités en amont. Les Français figurent en haut de la liste des outsiders prêts à saisir une opportunité.

Montés ensemble sur la boîte de la 1re descente de Kitzbühel, Johan Clarey et Blaise Giezendanner rêvent ainsi de succéder à Antoine Dénériaz, dernier Français sacré en descente, en 2006. Matthieu Bailet (7e à Lake Louise) et Maxence Muzaton seront les autres chances côté tricolore. On surveillera aussi de près les Canadiens James Crawford (meilleur temps du premier entraînement), Broderick Thompson (3e du deuxième entraînement), l’Autrichien Max Franz (3e et 2e des entraînements) et l’Américain Bryce Bennett, vainqueur de la descente de Val Gardena le 18 décembre dernier. Sans oublier le Suisse Niels Hintermann (3e à Val Gardena et Bormio) et l’Autrichien Daniel Hemetsberger (3e de la seconde descente de Kitzbühel), déjà montés sur le podium cet hiver.

