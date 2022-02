Ski alpin

JO Pékin 2022 - L'entraînement de la descente dames comme si vous y étiez : le parcours en caméra embarquée

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Premier entraînement de la descente pour les femmes ce samedi à Yanqing. Les conditions de vent semblent plus favorables que pour les hommes il y a quelques jours mais la luminosité est bien plus mauvaise. Il a en plus neigé un peu à Yanqing ces dernières heures. Embarquez avec notre caméra pour découvrir le parcours. L'épreuve se déroulera mardi 15 février.

00:01:56, il y a 9 heures