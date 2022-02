Il n'y aura pas de descente ce dimanche aux JO de Pékin. La Fédération internationale de ski (FIS) a annoncé le report de l'épreuve reine à cause des mauvaises conditions météo. Déjà responsable de l'annulation du dernier entraînement samedi, le vent a été une nouvelle fois coupable des malheurs des skieurs qui devront prendre leur mal en patience avant de partir à la conquête des médailles.

Avant d'annoncer le report de l'épreuve, la FIS avait repoussé le départ à trois reprises, avant de capituler à 13h00 heure locale (6h00 heure française). Mais le vent, qui a soufflé à plus de 50 km/h ce dimanche, a gagné cette bataille. Pour le moment, la FIS n'a pas annoncé de nouvelle date pour la tenue de l'épreuve, mais une décision sera communiquée à 7h00. Comme à Pyeongchang il y a quatre ans, il va falloir jongler avec le calendrier en plus du facteur météo.

Les problèmes s'accumulent pour l'alpin à Pékin

Depuis l'arrivée des athlètes sur le site olympique de Yanqing, le vent n'arrête pas de faire des siennes. Il a été particulièrement virulent depuis 24h, ce qui a conduit à l'annulation du dernier entraînement de la descente et à une nouvelle guerre entre les skieurs et la FIS et le patron des épreuves masculines, Markus Waldner.

Après cette longue journée d'attente, pas impossible que les critiques fusent à nouveau sur le jury de course, qui a fait patienter tout ce beau monde pour rien. La tenue des épreuves de ski alpin dans des conditions acceptables va être une belle galère.