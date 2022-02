Ski alpin

JO Pékin 2022 - Le miracle a presque eu lieu : la belle descente de Goggia en argent lors des Jeux

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Revivez en vidéo la descente olympique de Sofia Goggia. Blessée au genou à Cortina trois semaines avant le début des JO de Pékin 2022, la skieuse de Bergame a réalisé une superbe course sur le tracé de "The Rock" à Yanqing. Rapide et toujours en mode engagement, l'Italienne a fait une course presque parfaite qui lui a donné une médaille d'argent.

00:02:14, il y a 17 heures