Il était redouté et il est là. Le vent a repoussé le départ de la descente olympique de ski alpin d'une heure a annoncé la Fédération internationale de ski, responsable de l'épreuve, sous les coups de 3h du matin. Prévu à 4h00, le départ a été repoussé par deux fois déjà. Une première fois à 5h00 (12h00 heure locale), puis à 6h00 (13 heure locales).

Une décision finale sera annoncée sous les coups de 5h00 du matin en France. "Ce sera une heure cruciale", a précisé le jury de course lors d'un échange radio avec Markus Waldner, le patron des compétitions de la coupe du monde masculine.

Le vent avait déjà frappé samedi et obligé le jury de course à annuler le troisième et dernier entraînement de la descente, provoquant une crise diplomatique entre les skieurs et l'organisation . Celle-ci savait déjà qu'elle devrait composer avec des rafales de vent approchant les 50km/h ce dimanche.