Les Etats-Unis ont dévoilé leurs chefs de file. Et sans grande surprise, ce seront la star du ski Mikaela Shiffrin et le roi du snowboard Shaun White qui mèneront la délégation de Team USA à Pékin. "Les 222 incroyables sportifs - 107 femmes et 115 hommes - qui composent Team USA ne sont pas seulement prêts à concourir, mais ils sont prêts à rendre ce pays fier", a déclaré Sarah Hirshland, la patronne du Comité olympique et paralympique américain (USOPC).

L'équipe américaine compte 99 membres ayant déjà connu les Jeux Olympiques, dont quatre seront des quintuples olympiens : Shaun White (snowboard halfpipe), Lindsey Jacobellis (snowboard cross), Katie Uhlaender (skeleton) et John Shuster (curling). Pour huit autres, dont Kaillie Humphries, double championne olympique de bobsleigh féminin sous les couleurs du Canada mais qui a tout récemment obtenu la citoyenneté américaine, ce sera leur quatrième participation.

Une délégation archi-médaillée

Douze membres de Team USA ont déjà été champions olympiques : trois fois pour Shaun White (2006, 2010 et 2018) et deux fois pour Mikaela Shiffrin (ski alpin), Humphries, Jamie Anderson (snowboard slopestyle et big air) et David Wise (ski freestyle halfpipe). Chloe Kim (snowboard halfpipe), Hilary Knight, Kendall Coyne Schofield, Brianna Decker et Lee Stecklein (hockey sur glace), Jessie Diggins (ski de fond) et Shuster (curling) on connu le Graal olympique à une seule reprise.

La plus jeune membre de Team USA à Pékin sera Alysa Liu, née le 8 août 2005, qui n'aura que 16 ans et demi lorsqu'elle concourra en patinage artistique. Le membre le plus âgé sera Nick Baumgartner, qui participera à ses quatrièmes Jeux Olympiques d'hiver en snowboard : ce dernier vient de fête ses 40 ans.

