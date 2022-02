C'est l'heure des cadors. Ce dimanche, tous les yeux seront rivés sur le site olympique de Yanqing où se tiendra le slalom géant messieurs des Jeux Olympiques de Pékin 2022. Pour tous les athlètes, c'est l'occasion rêvée de succéder à des légendes de ce sport. Marcel Hirscher (2018), Ted Ligety (2014), Carlo Janka (2010) et Benjamin Raich (2006) ont en effet répondu présent le "Jour J" lors des précédentes éditions des Jeux. Cette année, c'est un certain Marco Odermatt qui débarque à Pékin avec la pancarte de grand favori pour l'épreuve. Largement devant au classement général de la spécialité, le Suisse ne vise que l'or.

A 24 ans, le prodige du ski alpin suisse va devoir gérer la pression, ce qu'il n'a pas su faire en descente et surtout en Super-G où un podium l'attendait. Du côté des Bleus, Alexis Pinturault, double médaillé de bronze à Sotchi et Pyeongchang, sera en quête de rachat malgré une blessure au bras. Enfin, Mathieu Faivre, champion du monde en titre, sera aussi candidat au titre ou une médaille, même si sa saison 21-22 n'a pas été sa meilleure. Henrik Kristoffersen et Manuel Feller arbitreront cette grande bataille pour l'or.

