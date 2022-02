Lorsque la saison hivernale a démarré, Alexis Pinturault avait une bonne tête de leader dans l'optique de Pékin, non seulement pour l'équipe de France de ski alpin, mais pour la délégation tricolore dans son ensemble. Auréolé de son sacre au printemps 2021, le troisième gros globe de cristal seulement pour le ski français après ceux de Jean-Claude Killy et Luc Alphand, "Pintu" pouvait rêver en grand pour Pékin. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Aucune victoire, trois podiums, beaucoup de doutes et un sérieux recul dans la hiérarchie mondiale puisqu'il n'occupe actuellement que la 9e place du classement général de la Coupe du monde, ce qui serait son rang le plus bas depuis dix ans.

Est-ce dans les skis ? Dans les jambes ? Dans la tête ? Un peu de tout ça ? Toujours est-il que le champion de Courchevel aborde l'échéance olympique dans un certain brouillard, mais aussi avec une pression moindre. "Je n'ai pas grand-chose à perdre. Je ne fais pas une saison mirobolante, donc je ne peux que m'amuser et donner le meilleur de moi-même", résumait-il en arrivant en Chine la semaine dernière. S'il passe à côté, ce ne sera qu'une demi-surprise, dans la lignée de sa saison. S'il brille, ce sera tout bénef' pour lui et ses tourments des trois derniers mois s'effaceront en grande partie.

Pinturault : "J'ai déjà été capable de gagner, il faut que je trouve cette énergie"

Sur le papier, ce ne sont pas les occasions qui manqueront. Alexis Pinturault devrait disputer cinq épreuves dans les dix prochains jours : quatre courses en individuel, plus le "Team Event". Il démarre mardi avec le Super-G, sans doute sa moins bonne chance de se battre pour le podium. S'il avait signé deux bonnes courses à Beaver Creek (6e à chaque fois, début décembre), on ne l'a ensuite revu qu'à Bormio, pour une anonyme 23e place. Le voir sur la boîte confinerait au miracle mais là n'est pas l'essentiel pour lui. D'abord, trouver son rythme sur cette piste et, si possible, quelques sensations en vitesse, deux jours avant le combiné.

Le combiné pour donner le ton ?

Jeudi, Pinturault ne devra en revanche pas se manquer. Ce combiné, dont il est le meilleur spécialiste depuis des années, lui a toujours convenu à merveille. Il y a décroché son unique titre individuel dans un grand championnat. C'était à Are, en 2019. Deux ans plus tard, à Cortina, il était en argent. Tout comme aux Jeux de Pyeongchang en 2018. En Coupe du monde, il est quadruple vainqueur du globe de la spécialité (2016, 2017, 2019 et 2020) et s'est imposé à dix reprises. C'est son truc.

Le Pinturault d'avant, solide et confiant, pouvait même devenir irrésistible dans cette discipline. Mais parviendra-t-il à se libérer ? Ce combiné alpin comportera de toute façon une part de plongée dans l'inconnu et pas que pour lui puisqu'il n'y en a eu qu'un au cours des deux dernières années, celui des Mondiaux 2021.

Pire, il ne pointe qu'en quatrième position de la spécialité, derrière l'Autrichien Manuel Feller et le Norvégien Henrik Kristoffersen. On l'a vu alterner le bon, avec deux podiums à Val d'isère (2e) et Adelboden (3e) et friser le néant, comme lors de ses deux sorties catastrophiques à Alta Badia. Intrinsèquement, il reste un des meilleurs spécialistes de la planète. S'il se retrouve à temps, il est tout à fait capable de monter sur le podium olympique une troisième fois, après Sotchi et Pyeongchang, où il s'était paré à chaque fois de bronze.

Pinturault, en route pour étendre sa trace dans l'histoire du ski français

Prêt à jouer le tout pour le tout, même sur le matériel

Reste le slalom, où il avait cru se relancer avec sa 2e place à Madonna di Campiglio fin décembre. Mais derrière, il a vécu un mois de janvier plus que compliqué ("un enfer", selon ses mots) avec trois abandons et une 9e place. Mais après tout, le slalom a suscité tellement de surprises tout au long de la saison, sans hiérarchie clairement établie, avec six vainqueurs différents en six courses, que tout semble possible. Une fois encore, tout dépendra, déjà, du visage que Pinturault sera en mesure d'afficher.

Le numéro un mondial 2021 compte aussi secrètement sur une aide "extérieure" : son matériel. Après la double gifle d'Alta Badia, il avait estimé s'être trompé en ne prenant pas le wagon des skis plus longs (de 5 centimètres). "Je ne pensais pas que ça puisse faire une telle différence mais elle est bien réelle, avait-il dit alors. J'ai essayé les skis longs cet été et ça n'allait pas plus vite, mais je n'ai pas cherché suffisamment non plus pour aller plus vite avec ces skis plus longs. Ils sont plus difficiles à skier au premier abord. Mais aujourd'hui, on voit la différence. Je suis l'un des rares dans les 15 meilleurs à skier avec des courts."

Alexis Pinturault devrait, sauf revirement, se présenter avec un nouveau setting et ces fameux skis plus longs. Seul problème : il n'a encore jamais testé ce matériel en compétition. Mais il est prêt à jouer le tout pour le tout puisque, comme il le rappelle, "aux Jeux, ça ne peut pas être pire que ce que je fais en ce moment". "Pintu" ne joue pas sa carrière à Pékin. Mais sa saison, oui.

Alexis Pinturault à Pékin lors des J.O. 2022. Crédit: Imago

