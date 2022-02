L'Italienne Sofia Goggia, championne olympique de descente en 2018, est en passe de tenir son pari fou de pouvoir défendre ses chances mardi à Yanqing sur sa course favorite, trois semaines après une blessure à un genou. Elle participera "peu importe (son) état de santé", a-t-elle lancé samedi en zone mixte après avoir pris part au premier entraînement de descente. Lundi, elle a pu se rassurer lors du dernier entraînement avec une belle 4e place. Une sacrée réussite pour celle qui reste malgré tout la femme à battre dans la discipline.

Goggia, un petit miracle et un énorme soulagement : revivez l'entraînement de l'Italienne

Le 23 janvier, la voir s'élancer lors des Jeux paraissait utopique. Lors du Super-G de Cortina d'Ampezzo, en Italie, Goggia avait comme à son habitude pris tous les risques, avant de chuter lourdement et de se faire une entorse au genou gauche. La blessure était d'autant plus terrible qu'elle est intervenue un an quasiment jour pour jour après une autre blessure au genou, droit cette fois, qui l'avait privée des Mondiaux de Cortina où le titre lui semblait promis.

Quatre victoires en cinq descentes disputées

L'Italienne a refusé ce destin, se lançant dans un incroyable contre-la-montre de trois semaines. "On dit qu'un jour de béquilles fait perdre une semaine d'entraînement. J'ai lâché les béquilles au bout de trois jours au lieu de dix", a-t-elle lancé, précisant : "J'ai encore des douleurs de ci de là, tout n'est pas parti en dix jours, je dois faire avec. Mais pour moi les Jeux olympiques représentent un absolu. Je ne voudrais être nulle part ailleurs".

Forcément, ses facultés sont encore diminuées, et elle évalue elle-même à "5,5 sur 10" son état de forme. "Ma force principale est ma puissance musculaire, dans mes jambes, qui me permettent de prendre des 'lignes de tigresse­' pendant la saison. Je n'ai plus cette force, je vais tout faire pour la retrouver ces trois prochains jours", a-t-elle promis.

Cependant, il ne faut pas l'écarter de la course à la médaille. Au vu des circonstances, sa douzième place à l'entraînement est impressionnante. L'Italienne est la reine de la discipline, les chiffres témoignent de son statut. Du fait de sa blessure, Goggia n'a disputé que cinq des six descentes cet hiver. Elle en a remporté quatre, et caracole en tête du classement de la spécialité. Championne olympique en titre, tenante du globe de la descente, elle est quatrième du classement général grâce aussi à deux victoires en Super-G.

Sofia Goggia Crédit: Getty Images

Spectaculaire, tête brûlée, la Bergamasque sait également contrôler ses émotions. On l'a ainsi vue se prendre la tête dans les mains après avoir franchi la ligne, feignant la détresse, avant de dévoiler un immense sourire, jouant une nouvelle fois de son sens inné du spectacle. Ses adversaires ne s'y trompent pas. "Elle est probablement la personne la plus dure à cuire que je connaisse", a salué l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a précisé : "Elle a skié intelligemment, en douceur, ce premier 'run'. Elle fait du Goggia, c'est important qu'elle soit là, je m'en réjouis".

Du Goggia, c'est tout ce qu'il faut souhaiter pour donner à l'épreuve ce sel qu'elle seule sait apporter. Trajectoires insensées, engagement omniprésent, la recette de l'Italienne est aussi efficace qu'impressionnante. Rendez-vous à 4h ce mardi pour en profiter.

