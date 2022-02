Pas de joie pour les Bleus sur le Super-G. Près de 24h après la magnifique médaille d'argent de Johan Clarey sur la descente, les quatre Français engagés sur l'autre épreuve de vitesse n'ont pas réussi à ramener une nouvelle breloque à l'équipe de France dont le compteur reste bloqué à quatre en ce début de journée du mardi 8 février. L'Autrichien Matthias Mayer a conservé son titre olympique en devançant l'Américain Ryan Cochran-Siegle (+0"04) et le Norvégien Aleksander Aaamodt Kilde (+0"42).

Ad

Attendu au tournant pour la première de ses quatre épreuves des JO, Alexis Pinturault a pris une bonne 11e place, mais il n'a pas pu peser sur la course. Il n'a pas été meilleur Français de ce Super-G. C'est Blaise Gienzadanner, 9e, qui a été le plus performant sur le très beau tracé dessiné sur la piste "The Rock". Parti avec le dossard 27, le Chamoniard a joué la carte de l'engagement, mais la section typée géant sur le bas du tracé l'a condamné. Il a quand même assuré un top 10, mais aux JO c'est plus symbolique qu'autre chose.

Pékin 2022 Dans toutes les langues : la sortie de Shiffrin en slalom vécue par les commentateurs d'Eurosport IL Y A UNE HEURE

Incroyable : Mayer a failli tout perdre au départ avant de rafler l'or !

Mayer rejoint un cercle fermé

Mayer, de son côté, est un habitué. Médaillé d'or de la descente à Sotchi 2014, titré sur le Super-G à Pyongchang en 2018 et en bronze de la descente, l'Autrichien de 31 ans a conservé son titre sur l'épreuve avec maestria et non sans avoir le sens du spectacle. Auteur d'une fin de parcours canon, où il est allé chercher sa victoire en collant presque 70 dixièmes à Aleksander Aaamodt Kilde alors leader, le membre de la Wunderteam s'est mentalement remis d'une petite frayeur au départ qui aurait pu lui coûter très cher.

Il a manqué de déclencher la cellule de chronométrage après avoir buté sur l'antenne noire de déclenchement. Une frayeur qui ne l'a pas empêché d'envoyer sur les skis. Avec trois médailles d'or aux JO, il a rejoint Alberto Tomba, Jean-Claude Killy et son compatriote Toni Sailer. Il n'est plus qu'à une médaille d'or du record de Kjetil André Aamodt (4 médailles d'or).

Mayer a fait un vainqueur logique de cette course. Tout au long du tracé, il a allié vitesse, engagement et profité de l'amélioration de la piste au fil du temps pour faire gagner du temps sur la glisse, un domaine qu'il maîtrise. Clin d'oeil du destin ou pas, il s'est imposé avec le dossard 13, le même que portait Beat Feuz lors de la descente lundi.

Le Suisse est sorti du tracé lors du Super-G et ne s'est pas mêlé à la lutte pour le podium. Derrière Mayer, Ryan Cochran-Siegle a pris la médaille d'argent et Aleksander Aamodt Kilde le bronze. Dossard 14, Cochran-Siegle a failli voler la victoire à Mayer mais il lui a manqué 4 minuscules centièmes sur la ligne. L'Américain était en tête juste après la portion technique, de 18 dixièmes, mais même avec sa science de la glisse, il a dû en concéder 22 à Mayer.

Cochran-Siegle a bien failli priver Mayer d'or : sa folle course sur le Super-G

Les regrets d'Odermatt

Parmi les déçus du jour, on va mettre en premier Marco Odermatt. Avec son dossard 9, le Suisse a fait une démonstration sur la piste olympique de Super-G, mais son engagement lui a été fatal à la sortie de la section technique. Pas impossible de penser qu'il aurait comblé les 7 centièmes de retard qu'il avait sur Kilde à ce moment de la course.

Parti pour aller chercher une médaille, Odermatt a tout perdu : son super-G frustrant

Vu sa déception dans l'aire d'arrivée où il s'est prostré sur une barrière, le leader du classement général de la Coupe du monde sait qu'il a raté une belle opportunité de décrocher une première médaille olympique. Il pourra le faire dimanche prochain lors du géant. Comme un certain Alexis Pinturault. Les deux hommes ont rendez-vous pour une grosse explication. Avant cela, il y aura le combiné alpin dès jeudi.

Pékin 2022 Comment Hector a volé la vedette à Vlhova en géant : la palette de Masnada IL Y A 2 HEURES