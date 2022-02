La reine de la descente est définitivement Corinne Suter. Déjà championne du monde en titre, la Suissesse s’est offerte ce mardi l’or olympique en remportant la descente des JO de Pékin, à Yanqing. Alors que tout le monde attendait Sofia Goggia, bien présente malgré son genou, l’Italienne a dû s’incliner (+ 0''16) face à la course stratosphérique de Suter, qui a fait la différence en glisse sur le bas du tracé. Tenante du titre, Goggia se contente de la médaille d’argent alors que sa compatriote Nadia Delago (+ 0''57) se pare de bronze. Meilleure Française, Laura Gauche finit 10e.

La luminosité, adversaire cruel de Goggia

Il n’aura pas manqué grand-chose à Sofia Goggia pour réussir totalement son pari. Blessée au genou il y a trois semaines, l’Italienne a tout fait pour être au rendez-vous de cette descente et défendre son titre olympique. Mission accomplie, et avec brio. Si elle pouvait douter de son genou, elle n’en a rien montré, attaquant et prenant tous les risques comme à son habitude.

Très rapide sur le haut, malgré un léger déséquilibre, la Bergamasque était encore en tête au dernier pointage. Malheureusement, pour une fois, Goggia a souffert sur la section de glisse du bas du tracé, pas aidée par un manque de luminosité dans le corridor au moment de son passage. Et c’est ce qui l’a privée du titre. Car, deux dossards plus tard, Corinne Suter a elle bénéficié du soleil et n’a pas laissé passer sa chance.

Le miracle a presque eu lieu : la belle descente de Goggia, médaillée d'argent

Double couronne pour Suter

Au contact avec Goggia sur tout le haut du tracé, plus juste et plus directe même au niveau de la porte aveugle si primordiale pour engranger de la vitesse, la Suissesse aurait pu tout perdre à l’entrée du corridor. Un peu surprise, Suter a vu son ski extérieur lui échapper quelque peu mais cela ne l’a pas empêché d’être très précise dans la section technique et, surtout, de prendre beaucoup de vitesse avant la partie de glisse finale. Suffisant pour reprendre quatre dixièmes à Goggia et détrôner l’Italienne. Et confirmer que si Corinne Suter ne gagne pas souvent (4 succès en Coupe du monde, 6 en carrière), elle est toujours là dans les grands rendez-vous.

Depuis trois ans, elle a été médaillée lors de cinq des six épreuves de vitesse aux Mondiaux/JO mais la voilà désormais avec le premier titre olympique de sa carrière, un an après le sacre mondial à Cortina. Une double couronne qui en fait la reine incontestée de la descente. Auteure de la meilleure descente de sa saison, l’Italienne Nadia Delago complète le podium, le premier de sa carrière. Au meilleur des moments. La voilà avec la médaille de bronze autour du cou. Très attendues, Lara Gut-Behrami (16e, + 2''16) et Mikaela Shiffrin (18e, + 2''49) sont passées à côté de leur descente. Comme les Françaises.

Encore raté pour Shiffrin, passée à côté de la descente

Les Bleus pas dans le coup, lourde chute pour Cerutti

Meilleur Tricolore du jour, Laura Gauche accroche malgré tout une belle 10e place (+ 1''60). Même si sa descente a manqué de vitesse, avec des entrées de courbes un peu trop marquées, la Française a osé jusqu’au bout pour réussir le premier top 10 de sa carrière en descente. Pas forcément partie au meilleur moment avec son dossard 2, Romane Miradoli aura quelques regrets.

Plutôt intéressante sur le haut du tracé, la Française s’est fait bouger à l’entrée du corridor et a beaucoup perdu sur le bas, pour finir à la 13e place (+ 2''06). Les deux autres Françaises engagées, Tiffany Gauthier et Camille Cerutti, sont sorties, avec une grosse chute et une probable blessure pour la seconde. Loin du destin doré de Corinne Suter.

