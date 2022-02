Les dames entrent en piste. La Suédoise Sara Hector s'avance en favorite du géant lundi (2h30 et 7h30, heure française), première épreuve féminine de ski alpin des Jeux olympiques de Pékin, où l'Américaine Mikaela Shiffrin sera en quête de record et où Tessa Worley court après une première médaille olympique.

En début de saison, son nom n'aurait pas été plébiscité. Hector, N.1 mondiale de la spécialité, est la surprise de cet exercice, avec un niveau redevenu énorme à 29 ans en géant, où elle reste sur deux impressionnantes victoires. "C'est Hector en N.1 et les autres derrière", a estimé le coach français Lionel Pellicier, invité à désigner les favorites.

Le "niveau incroyable" de Sara Hector

"Sara Hector est à un niveau incroyable, appuie Tessa Worley, dans un entretien accordé à Eurosport. Elle a toujours été un petit peu là. Mais elle se cherchait, elle manquait de régularité. Sa qualité première c’était vraiment l’engagement et la puissance. Elle a réussi à allier ça à de la justesse technique et beaucoup, beaucoup de régularité".

Pour la porte-drapeau tricolore, Hector est particulièrement capable de s'adapter à une piste qui se détériore : "Elle fait des manches incroyables, notamment des deuxièmes manches, quand le terrain bouge un peu, ou la visibilité est un peu moins bonne. Cela va être une grande rivale".

Reste à savoir si la piste, inédite à haut niveau, conviendra à Sara Hector. Le départ, qui devrait être remonté au même niveau que les hommes, est "très raide avec 10/12 portes, plus vallonné au milieu, un changement de direction à droite puis ça replonge avec un mur de 5/6 portes", a expliqué la Française Coralie Frasse-Sombet.

Hector implacable géante

Shiffrin, une tenante tout terrain

Déjà détentrice de deux titres olympiques (slalom en 2014, géant en 2018), l'Américaine Mikaela Shiffrin a les moyens de s'approcher d'un record sur les pistes inédites de Yanqing. Prévue sur les cinq courses individuelles (géant donc, slalom, super-G, combiné, descente), elle peut viser la marque de référence du ski alpin, qui est de quatre médailles d'or aux JO, et est co-détenue par la Croate Janica Kostelic et le Norvégien Kjetil Andre Aamodt.

Shiffrin a remporté les deux premiers géants disputés cet hiver, mais a été plus en retrait depuis janvier (7e à Kranjska Gora, 5e à Kronplatz). Quant à Petra Vlhova, lauréate du gros globe de cristal en 2021 : la Slovaque a gagné cinq fois en slalom cette saison mais sa régularité en géant n'est pas teintée du même succès (quatre "Top 5", aucune victoire).

Worley ne skiera pas sur la retenue : "La meilleure défense est l’attaque"

Worley à la conquête de l'Olympe

Double championne du monde (2013 et 2017), vainqueure du globe de la spécialité en 2017 et forte de 15 victoires en Coupe du monde (toutes glanées en géant), Tessa Worley présente un palmarès éloquent. Mais il lui manque une médaille aux JO.

Trop tendre en 2010 (16e), blessée en 2014, stressée en 2018 (7e), la porte-drapeau de l'équipe de France arrive boostée à Yanqing par ses bons résultats cet hiver (trois podiums dont une victoire). Elle promet d'être offensive : "La meilleure défense, c'est l'attaque".

Mowinckel, cinq ans après

Suit une pléiade d'outsiders : Federica Brignone et Marta Bassino pour l'Italie, Michelle Gisin pour la Suisse ou encore la Norvégienne Ragnhild Mowinckel. Vice-championne olympique en titre du géant (mais aussi de la descente), elle n'est pas montée sur un podium de Coupe du monde dans la discipline depuis plus de trois ans.

Depuis Pyeongchang, Mowinckel s'est déchirée deux fois les ligaments croisés du genou droit, d'abord en mars 2019, puis sur la voie d'un retour lors d'une terrible rechute en novembre 2019.

Elle semble retrouver son niveau au meilleur moment, avec une 5e place en géant et une 2e place en super-G en décembre. "J'ai pu revenir doucement la saison dernière et reconstruire ma confiance cette saison, ce qui va m'aider ici. Je suis contente que les Jeux aient lieu cette année et pas une année plus tôt", a-t-elle expliqué en conférence de presse. Prête à renouer avec la gloire ?

