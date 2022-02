Il espérait l’or mais il faudra un miracle à Alexis Pinturault pour aller chercher le titre olympique. Passé à côté de sa descente , le Tricolore a commis une grosse faute juste avant le plat sur le bas de parcours et n’était pas forcément parti non plus au meilleur des moments avec un vent qui s’est levé en cours d’épreuve. Au final, le Français est très loin (11e, + 1’’92) du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, leader de ce combiné après l’épreuve de vitesse devant le Canadien James Crawford (+ 0’’02). Surtout, le skieur de Courchevel a concédé un retard important sur les Autrichiens Johannes Strolz (4e, + 0’75) et Marco Schwarz (5e, + 0’’95) , idéalement placés avant le slalom (7h15).

Pinturault : "Ça risque d'être difficile pour le slalom"

On s’attendait à beaucoup de choses sur cette descente du combiné mais pas vraiment à ce scénario catastrophe. Alors, oui, Alexis Pinturault n’est pas tombé et peut toujours rêver à une médaille et même pourquoi pas à l’or. Théoriquement, c’est encore possible. Alors, oui, le Français a évité de se faire une grosse frayeur comme Loic Meillard, repoussé à la 17e place (+ 2’’79) et hors du coup pour le titre. Mais le skieur de Courchevel espérait bien plus de cette descente. Pourtant rompu à cette piste de "The Rock" après sa participation – positive (11e) – au Super-G, "Pintu" n’a jamais su trouver le bon rythme ce jeudi.

Strolz et Schwarz idéalement placés

Bien trop timide sur le haut, pas assez engagé, manquant de vitesse, Pinturault a très vite montré qu’il n’était pas dans un grand jour. Mais au moins limitait-il la casse (+ 0’’84 au 4e inter) avant cette grosse faute à l’entrée du Haituo Bowl. Coupable d’un petit allègement, un peu sur l’arrière, le Français a peiné à retrouver la bonne trajectoire et a cruellement manqué de vitesse ensuite sur la section finale plane. A l'arrivée, c’est une grosse claque pour le Tricolore, repoussé à près de deux secondes (+ 1’’92) d’Aleksander Aamodt Kilde, leader de ce combiné. Mais ce n’est pas son retard sur le Norvégien qui est le plus inquiétant, mais bien sur Johannes Strolz et Marco Schwarz.

Kilde assure à la descente du combiné et repousse la concurrence

Respectivement 3e (+ 0’’75) et 4e (+ 0’’95) de la descente, les deux Autrichiens ont réalisé une performance stratosphérique et font désormais figure d’immenses favoris avant un slalom dont ils étaient peut-être déjà, sur le papier, les meilleurs spécialistes parmi les engagés. Et il ne faudra pas non plus oublier le Canadien James Crawford (2e, + 0’’02), 4e des derniers Mondiaux dans la discipline. Bien sûr, rien n’est jamais certain et on ne peut pas totalement écarter Alexis Pinturault, ni de la course au podium, ni de la course au titre. Un slalom est trop incertain. Mais le Français aura besoin d’un miracle, ni plus ni moins, pour se parer de l’or qu’il était venu chercher.

