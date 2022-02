Premium Ski Alpin Combiné Messieurs 00:44:13 Replay

L'Autrichien est sacré; devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (+ 0''59) et le Canadien James Crawford (+ 0''68).

JOHANNES STROLZ EST OFFICIELLEMENT CHAMPION OLYMPIQUE !!

Lui aussi finit le slalom sans sortir... Il accroche la 17e et dernière place (+ 28''97) de ce combiné.

Et voici Mingfu Xu (Chine), ultime skieur en piste...

C'est moins bon pour Yangming Zhang. Le Chinois en termine avec le 16e temps (+ 18''29) provisoire de ce combiné.

On joue pour être classé désormais, à l'image du Kosovar Albin Tahiri qui ne prend pas de risques. Il en termine avec le 15e temps (+ 16''86) provisoire à l'arrivée.

C'est au tour d'Ivan Kovbasnyuk (Ukraine, + 5''26), 21e de la descente. Clairement, l'Ukrainen assure pour être classé et il va prendre la 14e place (+ 13''00) provisoire.

Il reste encore quatre skieurs en piste mais ils étaient à plus de cinq secondes après la descente.

C'est le premier titre olympique de Johannes Strolz, sacré en combiné 34 ans après son père Hubert, titré en 1988.

IL ENFOURCHE AUSSI ! C'est une hécatombe désormais...

C'EST PARTI pour Luca Aerni (Suisse, + 3''16) !

Et c'est pareil pour Trevor Philp (Canada), qui sort également....

IL ENFOURCHE !! C'est terminé... Il était le favori avec Pinturault et tous deux sont passés à côté.

C'EST PARTI pour Loic Meillard (Suisse, + 2''64) !

IL SORT ! Quel dommage...

+ 1''81 au 1er inter ! C'est très bien parti pour l'Allemand, très fluide sur le haut. Ça s'enchaine bien, il prend des risques, relâche tôt sous la porte, c'est excellent.

C'EST PARTI pour Simon Jocher (Allemagne, + 1''93) !

C'est le 13e temps (+ 12''77) provisoire à l'arrivée pour Alessandria.

+ 4''18 au 1er inter ! Le Monégasque a été très bon ce matin en descente mais il n'est pas aussi à l'aise en slalom. + 10''01 au 3e inter ! Mais on sent qu'il veut terminer et être classé.

C'EST PARTI pour Arnaud Alessandria (Monaco, + 1''92) !

C'est le 12e temps (+ 6''31) provisoire à l'arrivée pour Gower.

+ 2''28 au 1er inter ! Il ne reste plus beaucoup de slalomeurs et ça se ressent... L'Irlandais se bat bien mais il marque énormément. + 5''07 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Jack Gower (Irlande, + 1''29) !

Pas d'exploit pour Marco Pfiffner. Le skieur du Liechtenstein vient prendre la 11e place (+ 4''97) provisoire.

C'est le 6e temps (+ 1''75) provisoire à l'arrivée pour Szollos.

+ 0''95 au 1er inter ! Enorme ! Quelle mise en action de l'Israélien, qui met un engagement total... Oh dommage cette faute à mi-pente, elle va lui coûter cher alors qu'il jouait le podium. + 1''49 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Barnabas Szollos (Israel, + 1''17) !

C'est sans doute fait pour Johannes Strolz ! On ne voit pas qui peut le battre désormais...

IL ENFOURCHE !!! Le cauchemar jusqu'au bout pour le skieur de Courchevel, qui sera passé à côté de sa course, de bout en bout....

+ 1''07 au 1er inter ! belle mise en action du Tricolore, qui met beaucoup d'intensité... C'est fluide, c'est précis. + 1''08 au 2e inter !

C'EST PARTI pour Alexis Pinturault (France, + 1''17) ! Le Tricolore était le grand favori au départ mais il a complètement raté sa descente... IL va lui falloir un exploit sur le slalom pour espérer décrocher une médaille et un miracle pour se parer d'or. Mais c'est encore possible ! Il doit coller six dixièmes à Strolz...

C'est le 6e temps (+ 1''84) provisoire pour Haaser.

+ 0''93 au 1er inter ! C'est correct sur le haut pour l'Autrichien, qui cherche à bien travailler sous la porte mais on sent qu'il n'est pas des plus à l'aise. Mais c'est du bon ski pour un spécialiste de la vitesse. + 1''86 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Raphaël Haaser (Autriche, + 0''76) !

+ 0''84 au 1er inter ! Lui aussi limite la casse sur le haut.... MAIS IL CHUTE !!! Piégé par une faute d'intérieur, il chute et ça en est terminé....

C'EST PARTI pour Jan Zabystran (République Tchèque, + 0''67) !

C'est le 6e temps (+ 2''77) provisoire pour Thompson.

+ 0''74 au 1er inter ! C'est pas mal du tout sur le haut, c'est assez souple, ça s'enchaine bien. C'est posé, ça manque un peu de vitesse et il gagnerait à pousser un peu plus mais c'est correct. + 2''26 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Broedrick Thompson (Canada, + 0''52) !

C'est le 7e temps (+ 4''37) provisoire à l'arrivée pour Innerhofer.

+ 1''01 au 1er inter ! Le médaillé de Sotchi n'est pas du tout dans le bon tempo aujourd'hui... Il déclenche à contretemps, c'est hésitant, il marque énormément. + 3''15 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Christof Innerhofer (Italie, + 0''32) !

C'est le 4e temps (+ 0''86) provisoire à l'arrivée pour Murisier.

+ 0''35 au 1er inter ! C'est pas mal sur le haut pour le Suisse mais c'est ensuite que Strolz a fait la différence. mais Murisier fait mieux que se battre... + 0''82 au 3e inter ! Malheureusement, il a commis une faute au pire moment et il a perdu de la vitesse juste avant le mur. Il finit mieux mais c'est trop tard.

C'EST PARTI pour Justin Murisier (Suisse, + 0''27) !

Cela ouvre peut-être un peu la porte pour Pinturault...

C'est le 4e temps (+ 1''28) provisoire à l'arrivée pour Schwarz ! Quelle claque pour l'Autrichien... Il n'y aura pas de médaille pour le champion du monde.

+ 0''05 au 1er inter ! Excellente mise en action de l'Autrichien, très fluide sur le haut, plus léger que Strolz. les entrées sont toutes en douceur mais c'est un peu trop gentil... + 0''70 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Marco Schwarz (Autriche, + 0''20) !

MEILLEUR TEMPS POUR STROLZ !! L'Autrichien a tout lâché sur le bas pour créer des écarts et reepousser Kilde (+ 0''59). C'est sans doute la médaille assurée pour Strolz. Mais de quel métal ?

+ 0''53 au 1er inter ! C'est peu de temps repris sur le haut... Kilde a été très bon sur le haut. - 0''13 au 3e inter ! Mais l'Autrichien est très juste, il lâche mieux, il est plus précis sur le bas évidemment...

C'EST PARTI pour Johannes Strolz (Autriche, + 0''75) !

C'est le 3e temps (+ 3''01) provisoire à l'arrivée pour Seger.

+ 1''03 au 1er inter ! Il n'a pas le moindre départ en slalom en Coupe du monde et ça se sent. Il marque énormément, les appuis sont heurtés, il n'y aucune fluidité. + 2''76 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Brodie Seger (Canada, + 0''42) !

C'est le 2e temps (+ 0''09) provisoire à l'arrivée pour Crawford ! Quelle déception...

- 0''23 au 1er inter ! C'est très bon ce que fait le Canadien, il y a une très bonne vitesse de pied. les entrées de courbes sont moins marquées que celles du Norvégien. + 0''17 au 3e inter ! Il a payé cher sa faute...

C'EST PARTI pour James Crawford (Canada, + 0''02) !

C'est le premier temps de référence en 2'32''02. Une vraie belle manche du Norvégien, qui n'a pas commis de faute.

C'est pas mal ce que propose le Norvégien... Il négocie assez bien le plat, ça s'enchaine bien. Franchement, il tient bien. Mais il marque tout de même.

C'EST PARTI pour Aleksander Aamodt Kilde (Norvège), en tête à l'issue de la descente ! Mais le Norvégien est loin d'être le skieur le plus habile en slalom, même s'il a déjà réussi à accrocher un podium en combiné en Coupe du monde...

C'est l'entraineur français qui a tracé cette manche de slalom. Cela peut être un atout considérable dans la course au podium... En espérant un miracle.

Le classement après la descente :

1. Aleksander Aamodt Kilde (Norvège), en 1'43''12

2. James Crawford (Canada), + 0''02

3. Brodie Seger (Canada), + 0''42

4. Johannes Strolz (Autriche), + 0''75

5. Marco Schwarz (Autriche), + 0''95

...

11. Alexis Pinturault (France), + 1''92

C'est le 3e temps (+ 0''42) provisoire à l'arrivée pour Seger. Très bonne descente du Canadien...

C'est très bon ce qu'il produit sur le haut, à l'attaque et très juste sur la ligne... + 0''21 au 3e inter ! Et il a une très bonne vitesse attention... + 0''34 au 4e inter ! Oh attention il a marqué au pire moment, ça risque de coûter cher sur le plat.

C'EST PARTI pour Brodie Seger (Canada) !

Revivez la descente (ratée) d'Alexis Pinturault, repoussé à 1''92 de Kilde mais surtout à plus d'une seconde de Johannes Strolz, sans doute le meilleur slalom du plateau.

1"92 à l'arrivée : Pinturault a pris une claque sur la descente du combiné

La course est évidemment interrompue...

OH LA CHUTE !!! Grosse chute du Suisse, qui part à la faute sur la compression, au même endoit que Meillard et Philp, mais lui chute violemment et percute fortement les filets... On espère que tout va bien pour Chabloz.

+ 0''90 au 2e inter ! Complètement à l'envers sur le haut... Il pose un énorme freinage et n'a plus aucune vitesse. 12km/h de moins àau passage de la cellule par rapport à Kilde ! + 1''48 au 4e inter !

C'EST PARTI pour Yannick Chabloz (Suisse) !

C'est le 16e temps (+ 3''72) provisoire à l'arrivée pour Philp.

Va t-il réussir à bien gérer l'entrée du corridor ? Et bien non ! Il se rate complètement, au même endroit que Meillard et manque de peu la chute... + 2''92 au 5e inter !

+ 0''19 au 1er inter ! Excellent départ pour le Canadien, bien profilé sur le haut et très juste les trajectoires... Il travaille bien sous les portes, laisse bien vivre ses skis, c'est fluide. La position est bonne. + 0''71 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Trevor Philp (Canada) ! Dans un grand jour, c'est un candidat à la médaille...

C'est le 9e temps (+ 1''51) provisoire à l'arrivée pour Haaser.

Mais lui aussi souffre du vent sur le bas... POurtant, ses trajectoires sont magnifiques. + 1''04 au 5e inter ! Mais il risque de perdre du temps sur le bas...

+ 0''27 au 1er inter ! C'est pas trop mal sur le haut pour l'Autrichien, mais il manque cruellement de vitesse... Bien intérieur sur les trajectoires, il est à l'attaque. + 0''75 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Raphael Haaser (Autriche) !

C'est le 13e temps (+ 2''68) provisoire à l'arrivée pour Jocher.

+ 0''86 au 2e inter ! C'est terrible... Que d'écarts désormais. L'Allemand est en train de passer complètement à côté de sa descente. Il n'arrive pas à se lâcher... + 1''68 au 4e inter !

C'EST PARTI pour Simon Jocher (Allemagne) !

C'est le 14e temps (+ 3''91) provisoire à l'arrivée pour Aerni. Grosse claque pour le Suisse, qui ne sera pas médaillé aujourd'hui, c'est une certitude.

+ 0''29 au 1er inter ! C'est désormais l'écart traditionnel sur le haut, où le vent semble avoir commencer à souffler légèrement... Mais le Suisse est lui dans le dur, à la limite sur les trajectoires et obligé de marquer fortement. Mais le vent souffle beaucoup maintenant. + 2''33 au 4e inter !

C'EST PARTI pour Luca Aerni (Suisse) !

C'est le 13e temps (+ 2''79) provisoire à l'arrivée pour Meillard.

OH NON ! Il se fait piéger à l'entrée du corridor et perd toute sa vitesse, obligée de poser un gros appui... + 2''33 au 5e inter !

+ 0''30 au 1er inter ! C'est déjà beaucoup sur le haut... Il est capable de faire bien mieux le Suisse, même s'il est à l'attaque toutefois. Mais ça ne paie pas.+ 0''40 au 3e inter ! Beaucoup mieux dans cette section, avec une position très aérodynamique. Il a une belle vitesse... + 0''77 au 4e inter !

C'EST PARTI pour Loic Meillard (Suisse) !

C'est le 11e temps (+ 1''99) provisoire à l'arrivée pour Pfiffner.

+ 0''38 au 2e inter ! C'est pas mal du tout sur le haut pour Pfiffner, très engagé sur le haut mais il n'y a pas vraiment une bonne sensation de vitesse. IL marque un peu trop sous les portes et ne libère pas assez. + 1''64 au 5e inter !

C'EST PARTI pour Marco Pfiffner (Liechstenstein) !

C'est le 9e temps (+ 1''92) provisoire à l'arrivé epour Pinturault, qui prend une énorme claque. Grosse déception pour le Tricolore, qui va devoir réaliser un miracle en slalom pour accrocher une médaille.

+ 0''84 au 4e inter ! Oh attention au petit allègement... Un peu sur l'arrière. Ce n'est pas bon du tout. + 1''36 au 5e inter ! Et il n'a aucune vitesse sur le bas... Ça va se chiffrer terriblement...

+ 0''31 au 1er inter ! C'est déjà beaucoup.... Pas très bon sur le haut, pas une grosse sensation de vitesse. Il prend beaucoup de marge à l'entrée du gros pied droit ! Mais il a sans doute perdu pas mal de vitesse... + 0''54 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Alexis Pinturault (France), grand favori annoncé de ce combiné !

C'est le 6e temps (+ 1''07) provisoire à l'arrivée pour Innerhofer. Grosse déception pour l'Italien...

Les intentions sont plutôt bonnes sur le haut pour l'Italien, sorti en descente comme en Super-G lors de ces JO... + 0''20 au 2e inter ! Oh attention, il a beaucoup marqué sur ce gros pied droit. Ça risque de lui coûter cher.... + 0''49 au 4e inter ! Pas tant que ça finalement mais il a perdu pas mal de vitesse sur la section technique...

C'EST PARTI pour Christof Innerhofer (Italie) !

C'est le 2e temps (+ 0''02) provisoire à l'arrivée pour Crawford ! Il faudra se méfier du Canadien...

Il a énormément de vitesse, les attitudes sont excellentes, il reste en position de recherche de vitesse et ça passe... + 0''20 au 4e inter ! Il sort un peu large toutefois attention, comme Kilde. - 0''07 au 5e inter ! Mais sa faute a coûté moins cher... Attention !

+ 0''26 au 1er inter ! C'est moyen sur le haut... Il va devoir s'engager beaucoup plus pour espérer une médaille...+ 0''19 au 2e inter ! C'est bien mieux désormais, avec des trajectoires plus directes.

C'EST PARTI pour James Crawford (Canada), 4e des Mondiaux de Cortina l'an passé !

Le classement après 10 dossards :

1. Aleksander Aamodt Kilde (Norvège), en 1'43''12

2. Johannes Strolz (Autriche), + 0''75

3. Marco Schwarz (Autriche), + 0''95

MEILLEUR TEMPS POUR KILDE !! Le Norvégien écrase sans surprise cette manche de descente, repoussant très loin (- 0''75) Johannes Strolz. Mais est-ce que ça suffira pour espérer une médaille ? Ce n'est pa sûr...

- 0''53 au 4e inter ! Pas une seule faute pour le Norvégien, à la limite et qui se fait légèrement écraser... - 0''60 au 5e inter ! mais la partie finale de glisse est à son avantage attention...

- 0''18 au 1er inter ! Excellent départ pour le Norvégien, parti avec une intensité bien supérieure aux techniciens évidemment... C'est précis au niveau du piquet, c'est ferme au niveau des appuis. Il a bien plus de vitesse... - 0''46 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Aleksander Aamodt Kilde (Norvège) !

C'est le 3e temps (+ 0''27) provisoire à l'arrivée pour Murisier. Il sera à l'affut pour le podium...

Il a la meilleure vitesse sur le bas attention !!! + 0''11 au 5e inter ! Il peut largement prendre les commandes....

+ 0''13 au 1er inter ! Bonne mise en action du Suisse, très régulier en géant et prometteur en Super-G cette saison... Attention au déséquilibre pour le Suisse, passé de justesse... + 0''42 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Justin Murisier (Suisse) !

+ 0''50 au 2e inter ! Lui aussi tente de se donner de la marge et vient chatouiller les filets.... MAIS IL SORT !! Il n'a pas assez bien jugé la bonne trajectoire et manque la porte.

C'EST PARTI pour Nejc Naralocnik (Slovénie) !

C'est le 3e temps (+ 0''52) provisoire à l'arrivée pour Thompson.

C'est moyen sur le haut pour le Canadien, sorti en descente comme en Super-G... Pas du tout à l'aise sur le haut. + 0''51 au 2e inter ! Strolz a vraiment été bon sur cette section. Non, le Canadien est en train de passer complètement au travers de sa course... + 0''93 au 5e inter !

C'EST PARTI pour Broedrick Thompson (Canada) !

MEILLEUR TEMPS POUR STROLZ !! Il a bien mieu fini que Schwarz pour devancer son compatriote (- 0''20) et prendre la tête provisoire de cette descente du combiné. Il est dans le coup pour la gagne !

Mais c'est moins bon sur le bas, là où Schwarz a été très bon.... + 0''01 au 4e inter ! Oh attention, il sort large au plus mauvais moment... + 0''03 au 5e inter ! Il faudra être bon à la glisse.

- 0''15 au 1er inter ! C'est bien mieux comme mise en action que son compatriote avant lui... Beaucoup plus d'engagement de la part de l'Autrichien, il taille chaque courbe, ne fait pas trop de chemin et c'est efficace. - 0''27 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Johannes Strolz (Autriche) !

MEILLEUR TEMPS POUR SCHWARZ !!! L'Autrichien n'a pas réalisé la descente parfaite mais il prend les commandes de cette descente du combiné devant Zabystran (- 0''47).

C'est bien mieux sur le haut pour l'Autrichien, mieux profilé, assez intérieur... - 0''66 au 5e inter ! Ce n'est pas parfait mais il y a de l'engagement... C'est pas mal du tout .

Grosse faute d'entrée sur le haut, pas loin de la faute d'intérieur... Mais c'est rapide... - 0''07 au 1er inter ! Alors que le vent se lève attention ! C'est un peu timide de la part de l'Autrichien, qui peut être plus direct et plus engagé. - 0''09 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Marco Schwarz (Autriche) ! C'est tout simplement le champion du monde en titre du combiné... Même si sa forme n'est pas celle de 2021, attention à lui !

C'est le 3e temps (+ 0''62) provisoire à l'arrivée pour Gower.

+ 0''16 au 2e inter ! C'est un peu timide pour l'Irlandais, qui se relève trop vite et manque d'intention dans les courbes. Trop prudent mais c'est propre du coup. + 0''70 au 4e inter !

C'EST PARTI pour Jack Gower (Irlande) !

MEILLEUR TEMPS POUR ZABYSTRAN !! Le Tchèque domine largement Szollos (- 0''50) et prend les commandes de cette descente du combiné.

Les attitudes sont un peu meilleures désormais, alors qu'il était un peu relevé sur le haut... - 0''44 au 4e inter ! Oh attention il se fait asseoir.... Mais il n'a pas trop perdu. - 0''34 au 5e inter ! Mais Szollos n'avait pas été impérial sur le bas.

- 0''06 au 1er inter ! Beaucoup de risques prises par le Tchèque sur le haut, avec une position un peu trop arrière toutefois... Attention à ne pas se faire piéger. Très près des filets.... Mais c'est solide. - 0''28 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Jan Zabystran (République Tchèque) !

IL SORT !! C'était l'un des endroits les plus piégeux de cette piste "The Rock", ce fameux saut un peu à l'aveugle et le Slovène se fait éjecter et manque la porte.

- 0''35 au 1er inter ! Excellente mise en action du Slovène, bien réactif sur le long pied gauche technique... C'est bien négocié par Hrobat, bien plus juste et agressif. - 0''77 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Miha Hrobat (Slovénie) !

Il signe le premier temps de référence en 1'45''04. Il a marqué avant le plat final mais c'est pas mal pour Szollos.

On retrouve les mêmes pièges au départ que sur la descente olympique, il faudra être bien actif sur le haut. Attention, la neige est un peu plus dure... Bien reprendre la position de recherche de vitesse après le saut. C'est assez bon ce que produit l'Israélien...

C'EST PARTI pour Barnabas Szollos (Israel) ! On va découvrir le tracé de cette descente du combiné en compagnie de l'Israélien...

Les conditions sont vraiment excellentes une nouvelle fois sur "The Rock", avec un grand ciel bleu, un beau soleil et un vent certes présent mais assez léger.

Avant lui, on retrouvera les Autrichiens Marco Schwarz (5), champion du monde en titre de la discipline, et Johannes Strolz (6) mais aussi le Suisse Justin Murisier (9), le Norvégien Aleksander Aamost Kilde (10) ou le Canadien James Crawford (11). Mais le plus gros danger viendra surement du Suisse Loic Meillard (15), 3e des Mondiaux l'an passé et très régulier cette saison en slalom, qui partira juste avant son compatriote Luca Aerni (16).

Unique Français engagé, Alexis Pinturault s'élancera sur la descente du combiné avec le dossard 13. C'est celui qui a permis à Feuz de gagner la descente et à Mayer de gagner le Super-G...On n'est pas superstitieux mais bon...

Ils ne seront que 27 au départ de ce combiné, une hérésie quand on connait la place de l'épreuve dans l'histoire du ski alpin...

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté le combiné messieurs des Jeux Olympiques de Pékin 2022.

