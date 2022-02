Jeudi noir pour Alexis Pinturault. Alors qu’il faisait figure de favori du combiné, épreuve dont il était vice-champion olympique en titre, le skieur de Courchevel a fini la journée sans médaille autour du cou. Pire : il n’a même pas été classé, puisqu’il a enfourché lors de la manche de slalom. La médaille d’or est revenue à Johannes Strolz, sacré 34 ans après son père dans la même épreuve. Aleksander Aamodt Kilde et James Crawford complètent le podium.

Après avoir glané le bronze en 2014 et obtenu l’argent en 2018, Alexis Pinturault voulait assurément compléter sa collection sur le combiné en décrochant l’or en 2022. Ce grand rendez-vous, il était prévu ce jeudi. Mais le Français est passé au travers, et dans les grandes largeurs. Pas dans le coup lors de la manche de descente, qu’il a bouclée à la 11e place (+1’92’’), le lauréat du gros globe de cristal en 2021 pouvait encore espérer sauver les meubles sur le slalom. Aller chercher le titre, sans doute pas. Se faufiler jusqu’au podium, pourquoi pas.

Strolz, tel père, tel fils

Sauf que l’homme aux 34 succès en Coupe du monde - dont dix en combiné - n’a pas signé d’exploit. Obligé de prendre tous les risques, il a enfourché, et ses derniers rêves de folle remontée se sont envolés en même temps que lui chutait. Onzième du Super-G mardi, le Savoyard semble en plein doute et n’a toujours pas débloqué son compteur personnel du côté de Pékin. Il jouera gros à l’occasion du géant, dimanche.

La contre-performance de Pintu ne doit toutefois pas occulter que ce combiné (format dont l’existence est soumise à de gros débats en Coupe du monde), a été particulièrement intéressant à suivre. Le titre est revenu à Johannes Strolz, qui s’était glissé au quatrième rang de la descente et a éclaboussé le slalom de son talent. 34 ans plus tôt, son père Hubert était sacré dans la même discipline à Calgary. En tête après la descente, Aleksander Aamodt Kilde s’est défendu avec brio face aux piquets et termine avec de l’argent autour du cou (+0’’59), tandis que le Canadien James Crawford s’est paré de bronze (+0’’68).

