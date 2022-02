Ski alpin

Lucide sur sa course, Shiffrin relativise : "J’ai beaucoup appris ces derniers jours"

Pékin 2022 – Nouvelle déception pour Mikaela Shiffrin qui termine 18e de la descente ce mardi à Pékin. L’Américaine n’y arrive plus, même si elle se sent plutôt bien sur ses skis, et sait qu’elle peut s’améliorer. La double championne olympique reste lucide sur sa forme actuelle et relativise sur ses derniers jours. Retrouvez son interview en vidéo.

00:01:32, il y a 16 heures