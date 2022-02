Ski alpin

Pékin 2022 - 41 ans et 29 jours : Johan Clarey peut devenir le plus vieux médaillé olympique en ski

JEUX OLYMPIQUES - Johan Clarey peut devenir lundi le plus vieux médaillé en ski alpin à 41 ans et 29 jours. Il battrait le précédent record de près de cinq ans, celui-ci appartenant à Bode Miller, médaillé de bronze en Super- G à Sochi à l'âge de 36 ans et 127 jours. Retrouvez l'intégralité de l'émission L'heure Olympique en podcast sur Eurosport.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.

