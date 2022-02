Sofia Goggia n’est décidément pas comme les autres. Sinon, l’Italienne n’aurait pas été au départ de cette descente olympique. Elle n’aurait jamais dû l’être. Sa lourde chute lors du Super-G de Cortina d’Ampezzo le 23 janvier 2022 était beaucoup trop grave pour qu’on imagine alors qu’elle serait de nouveau sur les skis – compétitive qui plus est – trois semaines plus tard. Son forfait semblait inéluctable. Mais après une récupération express, l’Italienne était bien au départ de la descente, pour défendre son titre acquis en 2018. Si la victoire n’a pas été au bout, la médaille d’argent décrochée apparaît déjà comme un véritable exploit.

Goggia : "Je n’arrive même pas à sortir de mon lit et à marcher normalement"

J’ai donné tout ce que je pouvais

Partie avec beaucoup d’engagement, l’Italienne a pris tous les risques dans cette descente olympique. Alors que beaucoup auraient eu un peu de retenue après une telle blessure, et encore plus si peu de temps après celle-ci, la Bergamasque s’est elle lancée sans arrière-pensée. Quitte à manquer de sortir à deux reprises, à la suite de petites fautes d’équilibration. Si elle doit finalement abdiquer pour son titre olympique, Sofia Goggia se contente largement de sa médaille d’argent. D’autant qu’elle n’a aucun regret à avoir.

Le podium de la descente dames des JO de Pékin 2022 avec la championne Corinne Suter, entourée des Italiennes Sofia Goggia et Nadia Delago Crédit: Getty Images

"J’ai donné tout ce que je pouvais et je suis vraiment contente du ski que j’ai produit, avouait après la course. J’ai senti que la vitesse était là sur la partie haute parce que je sautais sur à peu près chaque mouvement de terrain mais, sur le bas, j’ai senti qu’il y avait certaines parties où j’avais le vent de face. Mais c’est quelque chose que tu ne peux pas contrôler". Surtout, l’Italienne n’oublie pas d’où elle revient. "Je suis satisfaite du résultat, d’autant que je n’étais pas du tout certaine d’être là après ma chute, explique Goggia. Ça reste une médaille olympique, une très belle médaille. Je suis un peu triste de ne pas avoir gagné la médaille d'or, mais j'aurais signé pour la médaille d'argent après la blessure. C’est même une médaille incroyable vu ma condition de ces 20 derniers jours". Difficile de la contredire là-dessus.

D'autant que l'Italienne est loin d'être complètement guérie. "J'aurais aimé être à 80% de mes capacités, expliquait-elle en conférence de presse. Sur 10, je donne une note de 5,5 à ma condition physique. Je ne peux pas plier le genou, je peux à peine faire des 'squats'. Le ski ces derniers jours, ça allait. Ce qui m'a le plus impressionnée ici c'est la confiance qui m'a habitée dès le premier entraînement. Je ne peux pas aller à fond mais quand j'enfile mes chaussures et que je monte sur les skis, je me sens connectée." Mais personne n’aurait imaginé la voir à Pékin, encore moins sur le podium.

Tellement impressionnant qu’elle ait été capable de courir

"Cela semblait impossible qu’elle puisse être présente après une telle chute, expliquait d’ailleurs Mikaela Shiffrin après l’épreuve. Personne ne connaît les détails exacts de sa blessure mais on savait que c’était une blessure conséquente. Il semblait impossible qu’elle puisse s’en remettre à temps pour cette descente et elle décroche une médaille d’argent. C’est juste incroyable". Une performance sensationnelle de l’Italienne, dans des conditions que personne d’autre qu’elle n’aurait pu surmonter.

Sofia Goggia, sur la descente olympique de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

"Quand on la connaît, on se dit ‘Avec un peu plus de temps, qui sait ce qu’il se serait passé ?’, poursuit l’Américaine. C’est tellement impressionnant qu’elle ait été capable de courir aujourd’hui et encore plus de performer de la sorte". Mais Sofia Goggia ne pouvait pas laisser une vulgaire chute le priver d’une médaille olympique. Un an après avoir manqué les Mondiaux de Cortina à cause d’une chute et d’une blessure au genou, là aussi, l’Italienne ne pouvait pas laisser l’histoire se répéter. Elle a tout fait pour éviter ça et sa médaille est la plus belle des récompenses. Qu’importe qu’elle ne soit pas en or. L’exploit est ailleurs.

