Ski alpin

PÉKIN 2022 - LE CHIFFRE DU JOUR - Un 6e sacre en slalom pour Mikaela Shiffrin ?

Pékin 2022 - Après sa chute lors du géant, Mikaela Shiffrin peut faire plus que se rattraper en devenant la première skieuse à être sacrée pour la 6e fois en slalom, Jeux Olympiques et Mondiaux confondus. C'est l'objet du chiffre du jour dans l'Heure Olympique expliqué par Laurent Vergne, Clémence Grimal, Julien Chesnais et Hadrien Hiault. Suivez les JO de Pékin en intégralité sur Eurosport.fr

00:03:02, il y a 21 heures