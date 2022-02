Double vainqueur à deux reprises dans la discipline en Coupe du monde cette saison, l'Italienne Sofia Goggia ne briguera pas l'or olympique en Super-G. "Sofia Goggia ne participera pas au super-G féminin de demain", a simplement écrit la fédération italienne de ski dans un message aux médias.

L'Italienne de 29 ans, championne olympique en titre de la descente et vainqueure de six courses cet hiver (quatre descentes, deux super-G) est engagée depuis le 23 javier et son entorse au genou gauche à Cortina d'Ampezzo dans un contre-la-montre pour défendre ses chances aux JO. Arrivée à Yanqing, Goggia a annoncé être remontée sur les skis le 5 février et elle misera donc tout sur la descente de mardi, si elle est en état d'y participer.

En son absence, sa coéquipière Federica Brignone fait figure de favorite pour le super-G avec la Suissesse Lara Gut-Behrami.

