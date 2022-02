Pékin 2022

Il n'y a pas d'âge pour gagner. Encore moins aux Jeux Olympiques. Allez dire à Johan Clarey, qui a décroché sa première médaille d'argent à 41 ans du côté de Pékin, le 7 février dernier, que les champions ont une date de péremption. Allez expliquer à Marcel Hirscher, qui a attendu ses deuxièmes Jeux d'hiver pour ramener sa première breloque et ses derniers pour se parer d'or – près de dix ans après ses débuts en championnats du monde-, qu'être maître de sa discipline signifie automatiquement briller aux Jeux.

Clarey : "C’est peut-être la première fois que j’ai un sentiment d’accomplissement, de plénitude"

Mais le problème, quand on habitue très tôt les gens à l'excellence, en signant un quintuplé aux Mondiaux juniors, par exemple, est que les performances sont analysées avec un œil admiratif, et l'autre intransigeant. Marco Odermatt a seulement 24 ans, mais son nom est sur toutes les lèvres. Deuxième du classement général de la saison 2020-2021 de la Coupe du Monde, le Suisse écrase la concurrence cette saison, avec une polyvalence qui lui a permis de cumuler six victoires et onze podium avant de débarquer à Pékin.

La médaille lui tendait les bras sur le Super-G

Le natif de Buochs devient tout simplement le nouveau patron du ski alpin mondial. Alors, disons-le clairement, le voir revenir bredouille de Pékin sonnerait comme un immense échec. Malgré son âge, et malgré le fait qu'il découvre les Jeux d'hiver. Nous n'y sommes pas encore, loin de là. Mais le Suisse passe pour le moment à côté de ses Jeux.

Il y a d'abord eu la descente, dimanche dernier, où il n'a pu faire mieux qu'une septième position, alors même qu'il avait été capable de décrocher la deuxième place sur la mythique Streif de Kitzbühel mi-janvier. Puis le Super-G, mardi, sur lequel il était beaucoup plus attendu, puisqu'il y compte deux victoires cette saison, mais dont il a été éliminé après être sorti sur un appui pied droit , alors qu'il était clairement en course pour la médaille. Reste donc le Géant pour se sauver.

Parti pour aller chercher une médaille, Odermatt a tout perdu : son super-G frustrant

Un géant sur le Géant

Ça tombe bien, c'est sa spécialité. Le Suisse a remporté quatre de ses six victoires de l'hiver dans cette épreuve, n'y étant donc battu qu'une fois. Au-delà de sa marge très nette au classement général de la Coupe du Monde – il possède 375 points d'avance sur Aleksander Aamodt Kilde et 508 sur Matthias Mayer – sa domination sur le Géant est telle qu'une médaille lui semble promise dimanche. Sur le papier…

Pour lever les bras, il faudra gérer la pression. Celle qu'il n'avait pas su dompter lors des Mondiaux de Cortina d'Ampezzo en 2021, dont il était revenu bredouille au cœur d'une saison réussie. Celle qui l'a peut-être fait craquer sur le Super-G il y a quelques jours, sur un parcours pourtant tracé par son entraîneur Reto Nydegger. Celle que ses deux échecs à Pékin ont mis sur ses épaules.

J'ai désormais la pression

"J'ai des sentiments mitigés, réagissait Odermatt après le Super-G. Je n'ai rien à me reprocher, j'ai tout essayé. C'est simplement très dommage que cela m'arrive justement aujourd'hui", poursuivait celui qui ne comptait que 13 centièmes de retard sur Aleksander Aamodt Kilde - médaillé de bronze – au moment de son élimination.

"J’ai désormais de la pression comme c’était le cas aux Mondiaux de Cortina, a-t-il ensuite avoué, dans des propos relayés par Le Matin. J’espérais gagner au moins une médaille dans les épreuves de vitesse, ce qui m’aurait libéré pour le géant. Maintenant ça va être moins facile, mais c’est comme ça". Au moins, Odermatt ne tente pas de maquiller ses émotions. Il faudra "simplement" les gérer, dimanche.

