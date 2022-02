"Je ne reste pas bloquée sur le fait de remporter une médaille" pour la descente mardi, a prévenu lundi l'Américaine Mikaela Shiffrin après le dernier entraînement dans la discipline aux Jeux olympiques de Pékin.

Mikaela Shiffrin, l'une des plus grandes skieuses de tous les temps (championne olympique de slalom en 2014 et de géant en 2018), a complètement raté le début de ses Jeux olympiques avec deux sorties de piste en géant et en slalom, puis une 9e place sur le super-G vendredi. Elle ne fait pas partie des favorites pour la descente mardi.

Favorite en combiné, pas en descente

"Demandez à n'importe quel athlète qui a déjà gagné des médailles, notre esprit y pense toujours, il y a toujours une voix en nous qui dit, 'il y a une petite chance', a tout de même précisé la skieuse de 26 ans, interrogée sur ses chances en descente. "Mais je ne reste pas bloquée sur le fait de remporter une médaille, je veux juste réussir ma meilleure performance."

"Je pense que je vais me faire plaisir lors de la course mardi, même si se faire plaisir n'est pas précisément le but des Jeux olympiques. Ca va être intense, nerveux. L'un de mes objectifs en venant ici était de prendre part à toutes les courses. Au moins, ce rêve est toujours d'actualité", a ajouté l'Américaine. Shiffrin fait en revanche figure de grande favorite pour le titre en combiné jeudi.

