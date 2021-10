On connaît la sélection française pour la première manche de Coupe du Monde de ski alpin, programmée à Sölden les 23 et 24 octobre prochains. Alexis Pinturault, dernier vainqueur du gros globe de cristal, est bien évidemment présent chez les hommes, tout comme Clément Noël, Mathieu Faivre, Thibaut Favrot ou Clément Noël. Du côté des femmes, on retrouve notamment Tessa Worley, troisième de la Coupe du monde de géant la saison dernière.

La sélection femmes : Camille Cerutti, Clara Direz, Dorian Escane, Coralie Frasse Sombet, Tessa Worley.

Ski alpin Shiffrin va de nouveau cumuler vitesse et technique en 2022 15/10/2021 À 20:00

La sélection hommes : Mathieu Faivre, Thibaut Favrot, Victor Muffat Jeandet, Clément Noël, Cyprien Sarrazin, Alexis Pinturault.

Ski alpin Odermatt fixe ses objectifs : "Je vise un globe ou une médaille olympique" 08/10/2021 À 14:55