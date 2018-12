Hirscher et les Bleus sur leur lancée pour la séance de rattrapage à Saalbach

Les géantistes sont déjà de retour en piste mercredi à Saalbach pour la Coupe du monde de ski alpin, deux jours après la fin d'une étape fructueuse à Alta Badia pour les Bleus et Marcel Hirscher. Les Français, longtemps considérés comme le meilleur groupe de géant du monde, n'avaient pas fait mieux qu'une quatrième place sur les deux premières courses de la saison. En deux géants à Alta Badia (un classique dimanche puis un parallèle lundi), ils se sont bien rattrapés en montant quatre fois sur le podium.

Alexis Pinturault deux fois sur la 3e marche, Thomas Fanara et Thibaut Favrot une fois chacun sur la 2e marche. "Quel week-end ! Je suis tout simplement heureux, merci à mon équipe", s'est réjoui Pinturault sur sa page Facebook pour ses 47 et 48e podiums en Coupe du monde.

Vidéo - Sur la deuxième manche, Pinturault a remis les choses à l'endroit 01:51

Un Hirscher quasiment imbattable

Deux bonnes surprises sont venues de Thomas Fanara (37 ans), avec un podium pour sa dernière saison de haut niveau, et surtout de Thibaut Favrot (23 ans), l'inattendu Strasbourgeois qui n'avait jamais fait mieux qu'une 17e place. Ils ont tous accompagné sur le podium l'imbattable Marcel Hirscher (29 ans), deux fois vainqueur en Italie pour ses 61e et 62e victoires en Coupe du monde, et largement en tête du classement général au quart de la saison.

Le septuple tenant du gros globe n'a été battu qu'une fois en cinq courses cette saison, par l'Allemand Stefan Luitz à Beaver Creek (Etats-Unis) début décembre. Mais même cette course pourrait lui revenir, puisque la Fédération internationale de ski a signifié à Luitz qu'elle souhaitait le disqualifier pour l'utilisation d'un masque à oxygène entre les deux manches, une pratique interdite par le réglement de la FIS. Luitz a encore dix jours pour se défendre devant l'instance.

Hirscher et les Bleus ont donc l'occasion de surfer sur leur grande forme dès mercredi sur le géant, qui remplace celui d'ouverture de Sölden, annulé fin octobre en raison des mauvaises conditions météo. Il sera suivi jeudi par un slalom, le deuxième de la saison, qui remplace celui de Val d'Isère, annulé le 9 décembre en raison du vent qui soufflait sur la Face de Bellevarde.

Le programme à Saalbach

Mercredi : Le géant. 1re manche à 10h, 2e manche à 13h

Jeudi : Le slalom: 1re manche à 10h, 2e manche à 13h