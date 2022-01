Petra Vlhova est en route vers le sacre. Lauréate de cinq des six premiers slaloms de l’hiver, la Slovaque a sans surprise remporté la 1re manche du slalom de Schladming ce mardi soir. Il lui suffira de rester dans le top 3 - à l’issue du run final qui débute à 20h45 - pour s’assurer de remporter le petit globe de la spécialité pour la 2e fois de sa carrière. Mais rien n’est encore fait car le classement provisoire demeure particulièrement serré. Le top 6 se tient en une demi-seconde. Auteure du 2e temps, Lena Duerr pointe à 27 centièmes. Mikaela Shiffrin n’a pas non plus dit son dernier mot (5e à 0”42).

Partie avec le dossard 1 sur la mythique Planai, qui accueille pour la première fois un slalom féminin, Vlhova s’est montrée solide de bout en bout au cours de cette 1re manche. C’est sur le bas qu’elle a construit l’essentiel de son avance, 13 skieuses ayant été plus rapides que la Slovaque sur la première section du tracé.

23e place provisoire pour Noens

Plus qu’une 26e victoire en carrière et une 18e en slalom, c’est du cristal que Vlhova peut décrocher tout à l’heure. Avec 240 points d’avance sur l’Américaine au classement de la spécialité, il faudrait que Shiffrin lui reprenne plus de 40 points ce mardi soir pour que le suspense demeure, du moins mathématiquement parlant. Car derrière, il n’y aura plus que deux courses entre les piquets, tous prévues après les JO de Pékin, à Are (12 mars) et Courchevel-Méribel (19 mars).

Une seule Française verra la seconde manche. Il s’agit comme d’habitude de Nastasia Noens, 23e du premier run (+1”63) avec son dossard 20. La Niçoise est à six dixièmes du top 10. Deux jours après sa 27e place pour son baptême du feu en coupe du monde, Kenza Lacheb s’est classée 48e à 3”66. Marie Lamure a fait à peine mieux (46e à 3”54).

