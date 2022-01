Un beau matelas d’avance. Kristoffersen Jakobsen a pris un net avantage sur la concurrence à l’issue de la première manche du slalom de Schladming ce mardi soir. Avant le run final (20h45), le Suédois compte 58 centièmes de marge sur l'ancien champion olympique Giuliano Razzoli et 67 sur un duo composé du dossard rouge Lucas Braathen et du Français Clément Noël, en regain de forme après quelques courses ternes.

Jakobsen a repoussé la concurrence à plus d'une demi-seconde : sa 1re manche

A l’abandon lors des trois derniers slaloms, Jakobsen ne s’est encore jamais imposé sur le circuit. Le plus dur pour lui reste donc peut-être à venir.

Dossard 5, Noel a allumé du vert à l’arrivée en repoussant alors Loïc Meillard à 52 centièmes. Une vraie bouffée d’oxygène pour le Vosgien, qui n'a pas fait mieux que huitième depuis sa victoire lors du premier slalom à Val d'Isère. Son meilleur chrono n’a néanmoins pas tenu longtemps. Dossard 9, Jakobsen lui est passé devant. Tout comme Razzoli, dossard 17, qui confirme à 37 ans sa très belle forme du moment.

Noël impressionnant à Schladming : sa 1re manche en vidéo

Pinturault encore dehors

Les petits dossards n’ont pas été à la fête. Noël est le seul membre du top 7 mondial à s'être placé dans les neuf premiers. Atle Lie McGrath a ainsi signé l’une des plus belles performances de ce run initial en se classant 7e à 89 centièmes de Jakobsen (et à deux dixièmes du podium) malgré son dossard 34. Les positions sont très serrées dans la deuxième partie du classement. Il y a plus d'écart entre Jakobsen et son dauphin (58 centièmes) qu'entre le 8e et le 23e (56).

Parti en ouvreur, Manuel Feller s’est fait peur en ne signant que le 28e temps à 1”95. Mais il verra bien la seconde manche. A l’inverse d’Alexis Pinturault, auteur de son troisième abandon en quatre slaloms.

