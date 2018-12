Fracture du tibia pour Haver-Loeseth

Alors qu'on craignait pour son genou suite à sa chute juste avant l'arrivée du slalom de Semmering, Nina Haver-Loeseth s'est fracturée le tibia et a été opérée avec succès comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram. La médaillée de bronze sur le Team Event aux Jeux Olympiques de PyeongChang, 29 ans, débutera la rééducation dans deux mois et ne remontera plus sur les skis pour cette saison.

Vidéo - Chute et fin de saison pour Haver-Loeseth 02:11