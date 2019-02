Shiffrin devant, Worley à l'affût, Brignone hors jeu

Mikaela Shiffrin a pris les devants. En quête d'une 12e victoire cet hiver, l'Américaine a signé le meilleur temps de la 1re manche du géant de Maribor ce vendredi. Partie avec le dossard 4, elle a finalement devancé Petra Vlhova (+0''48) et Tessa Worley (+0''58). Une marge intéressante qui la place en grande favorite avant la seconde manche, prévue à 13h. Détentrice du 4e chrono, la Suédoise Sara Hector est à plus d'une seconde (+1''09).

La grande perdante est Federica Brignone. Blessée au genou droit suite à sa chute lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen dimanche dernier, l'Italienne était bien au départ de la 1re manche. Mais après une belle entame, elle a commis une faute d'intérieur qui l'a envoyé au tapis. Son abandon laisse le champ libre à Shiffrin et Worley dans la course au petit globe. Avant ce 6e géant de l'hiver, l'Américaine comptait 10 points d'avance sur la Française et 45 sur l'Italienne.

Le clan tricolore aura trois représentantes pour le run final. Deux semaines après sa 12e place à Kronplatz, Coralie Frasse Sombet a signé le 14e temps provisoire (+2''63) malgré son dossard 28. Clara Direz? dossard 50, a également été à son avantage (19e à 2''99) et pourrait bien signer son meilleur résultat en carrière à l'issue de la seconde manche.