"Je vais mieux. J'avais eu quelques problèmes au dos à Ushuaïa, mais ça évolue dans le bon sens", a déclaré Clément Noël lundi à l'AFP lors d'une journée de présentation de l'équipe de France de ski alpin à Paris. Le jeune skieur, qui avait remporté trois succès de prestige la saison passée à Wengen (Suisse) Kitzbühel (Autriche) et Soldeu (Andorre), n'a pas souhaité précisé la nature de sa blessure. "Je préfère ne pas en dire plus, ce n'est pas très grave, ça va dans le bon sens", a-t-il juste indiqué. Il avait dû quitter prématurément le stage de préparation de l'équipe de France à Ushuaïa fin septembre en raison de douleurs au dos.

Même s'il n'est pour le moment "pas encore remonté sur les skis", il assure qu'il devrait "normalement" bien être au départ du slalom de début de saison à Levi (Finlande) le 24 novembre. "Pour l'instant, il n'y a pas plus de raison de m'inquiéter que ça. Il faudra surveiller, faire avec, je n'ai pas bien le choix", a relativisé le skieur de 22 ans.

"Pour moi, l'objectif reste le même"

Seule conséquence pour le moment, Noël devra patienter encore un peu pour se frotter véritablement au géant en Coupe du monde. "J'avais fait quelques entraînements en géant, avec pour objectif de prendre un départ cette saison. Ca ne sera pas le cas parce qu'il faut d'abord mettre l'accent sur mon dos et sur le slalom. Mais si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Ca reste un de mes objectifs", a-t-il expliqué.

Clément Noël remporte le slalom de Soldeu le 17 mars 2019Getty Images

Cette année sans Mondiaux ni Jeux olympiques, "la priorité c'est d'être régulier (...) en slalom, de pouvoir essayer de jouer devant à chaque course, et puis après on verra où ça nous mène", indique le Vosgien.

La saison dernière, Noël avait terminé deuxième en slalom, derrière Marcel Hirscher, qui a depuis annoncé sa retraite. Un départ qui "ne change rien" sur les objectifs du Français. "Il y aura toujours une énorme concurrence, la densité était énorme la saison dernière, et elle le sera toujours cette année. Pour moi, l'objectif reste le même, être devant en slalom, et qu'il soit là ou pas, ça ne va pas changer ma vision de la saison à venir", a-t-il affirmé.