La fédération autrichienne a annoncé la nouvelle ce mercredi. Marco Schwarz, l'un des favoris pour le gros globe de cristal, s'est déchiré un ligament de la cheville gauche à l'entraînement à Resterhöhe (Autriche) et devrait rester six semaines sans skier. Cependant, l'Autrichien de 26 ans ne subira pas d'opération.

Marco Schwarz avait terminé troisième du classement général de la Coupe du monde l'hiver dernier, remportant au passage le petit globe du slalom (deux victoires) et deux médailles aux Mondiaux de Cortina d'Ampezzo en février (or du combiné, bronze du géant). Grand spécialiste du slalom, sa blessure compromet ses chances de réussite sur la première course de sa discipline fétiche à Val d'Isère le 12 décembre.

