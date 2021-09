Valentin Giraud-Moine, spécialiste de descente, a annoncé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière à 29 ans, n'ayant jamais pu retrouver son meilleur niveau après une grave blessure en janvier 2017.

Le Français s'était révélé au très haut niveau avec un podium sur la descente de Kvitfjell (Norvège) en 2016 (2e) puis surtout avec sa 2e place à Kitzbühel (Autriche) en janvier 2017, sur la légendaire Streif, la piste la plus redoutée au monde. Six jours plus tard, il avait connu une chute effroyable à pleine vitesse à Garmisch (Allemagne), le laissant avec une luxation et des lésions multi-ligamentaires sur les deux genoux à 25 ans.

Valentin Giraud-Moine était revenu sur le circuit en novembre 2018 mais il n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau, peinant à se maintenir en Coupe du monde depuis. "La décision a été très compliquée à prendre. Bien sûr qu'au fond de moi j'aurais aimé continuer à faire de la descente sur les plus belles pistes du monde...Ces dernières saisons, malgré toute ma patience et mes efforts, je n'ai jamais réussi à retrouver mes capacités physiques et mentales, qui me permettaient de jouer les premiers rôles", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

"L'athlète ambitieux que je suis devenu est bien sûr amer du destin qui lui a été accordé et se demandera toujours comment cela aurait pu être sans Garmisch. Mais c'est mon histoire...", a-t-il conclu.

