Un come-back de feu et Vlhova arrache le podium

Après une première manche matinale dominée par les Italiennes, il n'y avait que peu de doutes quant à une issue en forme de duel transalpin entre une Brignone, vainqueure du classement de la spécialité en mars dernier, et une Bassino, auteure de quatre podiums la saison passée et 4e du classement du petit globe du géant. C'est finalement la deuxième qui est allée chercher la première course de la saison au terme de deux manches parfaites.