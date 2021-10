Ski alpin

Pinturault sur Sölden en 2020 : "Dans l'aire d'arrivée, je me suis dit : 'Qu'est-ce que je fous là ?

COUPE DU MONDE – Choqué par l'absence de public l'an dernier à Sölden, Alexis Pinturault revient sur les neiges autrichiennes dimanche pour le géant d'ouverture. Le Français y a déjà gagné à deux reprises, en 2016 et 2019 et part en quête d'un nouveau triomphe sur un site qu'il apprécie car difficile, verglacé et pentu. (Entretien et montage : FX Rallet / Réalisation : Alban Ducardonnet)

