Ski alpin

Sölden - Shiffrin, une météorité inarrêtable : revivez son run victorieux en vidéo

SÖLDEN - A la 2e place, quelques centièmes derrière Lara Gut-Benrahmi après la première manche à Sölden, Mikaela Shiffrin a signé un second passage sans faute pour rattraper la Suissesse et remporter le premier géant de la saison. L'Américaine signe sa 70e victoire en carrière et démarre sa saison olympique de la meilleure des façons. Revivez son deuxième run en vidéo.

