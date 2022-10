On peut être le vainqueur du gros globe de la Coupe du monde, un skieur à 34 succès, candidat sérieux à sa propre succession, un monstre aussi bien physique que mental et pourtant passer complètement à côté de sa saison. C'est ce qui est arrivé à Alexis Pinturault en 2021/2022. Aucune victoire, trois podiums et des JO ratés ont achevé de le convaincre que son approche n'avait pas été la bonne après le Graal atteint il y a un an et demi. Pinturault a fait le point, compris ce qu'il devait changer et espère redevenir tout doucement celui qu'il était.

Ad

Puisque des chiffres valent souvent mieux qu'un long discours, en voici quelques-uns. Jamais depuis 2012 et son premier succès en Coupe du monde, il n'avait fini une saison sans victoire. Jamais depuis la saison 2010/2011, il n'avait collecté aussi peu de podiums (4 au minimum et souvent huit). Enfin sa 10e place au classement général est de loin son pire bilan alors qu'il était dans le Top 6 au minimum depuis 2013. Bref, si l'on pouvait craindre la saison d'après, il fallait une certaine dose de pessimisme pour l'imaginer si catastrophique.

Sölden "C'est un non sens" : Clarey déplore le calendrier de l'automne HIER À 10:30

Un livre pour tourner pour la page

Comment l'explique-t-il ? "Je n'ai pas pris assez de temps pour moi, pour me reposer, j'étais extrêmement fatigué. J'étais relativement dans le flou la saison dernière. Tout ça, automatiquement, ça ne fonctionne pas dans le sport de haut niveau", détaille-t-il pour Eurosport. Pinturault a couru après lui-même, le temps, les sensations, sans jamais les trouver malgré deux podiums en deux semaines fin 2021-début 2022. Et même l'espoir de le voir se relever pour les Jeux fut vain. A l'inverse de cette saison cauchemar. Un échec oui, mais loin d'être dénué d'enseignements.

Pinturault : " Odermatt est le grand favori, le calendrier l’avantage"

Cette saison noire marque à n'en pas douter un tournant dans sa carrière. S'il fallait s'en convaincre, la sortie de son livre "De l'or au cristal" (aux éditions Marabout) est un bon argument. Ceci lui avait déjà été proposé mais lui pensait devoir attendre la fin de sa carrière professionnelle. "Je suis toujours en activité, je fais toujours du ski mais il m'a semblé nécessaire de clôturer un chapitre", dit-il à notre micro. Sans doute pour repartir de l'avant.

Comment ? En prenant du temps, répète-t-il. Alexis Pinturault n'a repris sa préparation qu'au moment où il en a eu envie. Son calendrier s'est adapté à lui, non l'inverse. "C'était important pour moi de prendre du temps de questionnement. Est-ce que j'ai toujours envie de ça ? Est-ce que je prends encore du plaisir ?", nous confie-t-il encore. Oui, le mot "retraite" a effleuré l'esprit du skieur français le plus victorieux en Coupe du monde (34).

Le gros globe ? Ce n'est pas la "priorité" de Pinturault

Alors ne lui parlez pas de classement général et de gros globe. Cet objectif n'aurait aucun sens pour lui. "Ce n'est pas ma priorité. Aujourd'hui je n'ai pas d'acquis, je n'ai pas gagné la saison dernière, je n'ai fait que 3 podiums. Je repars d'une feuille un peu blanche." A 31 ans, l'exercice a de quoi exciter. "Il faut que je retrouve le plaisir, cette envie. Il faut que je mette ça en place sur les compétitions, ça va peut-être prendre un peu de temps. J'ai envie de skier le plus vite possible et d'aller chercher des victoires… Sauf que je ne sais pas si au début de saison j'en suis capable."

Pas de miracle pour Pinturault : sa deuxième manche en vidéo

N'attendez donc pas d'Alexis Pinturault qu'il casse la baraque dès le géant d'ouverture à Sölden ce dimanche. En sport de haut niveau, le résultat prime toujours sur le reste. Au moins vu de l'extérieur. De loin, personne ne comprenait vraiment ce qu'il se passait dans la tête d'Alexis Pinturault la saison dernière. Même s'il s'est confié sur son mal-être, cerner les sentiments qui vont l'habiter en Autriche sera encore compliqué. S'il retrouve le plaisir et la confiance, les choses avanceront dans le bon sens. Et dans son cas, ce sera tout sauf anodin.

Sölden Worley, "encore des objectifs à remplir" et un groupe à mener : "J’ai ressenti une émulation" 18/10/2022 À 14:43