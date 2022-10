Ski alpin

GÉANT SÖLDEN - Désillusion pour Pinturault, 20e du géant d'ouverture : sa deuxième manche en vidéo

GÉANT SÖLDEN - Deux fois vainqueur en Autriche, Alexis Pinturault n'avait jamais fini hors du top 5 à Sölden, c'est maintenant chose faite. Le Français n'a pas réussi à se mettre en rythme dans la deuxième manche et termine son passage avec seulement le treizième temps provisoire. Odermatt a gagné et "Pintu" a fini 20e. Revivez sa course en vidéo et l'ensemble de la saison de ski sur Eurosport.fr

00:01:41, il y a une heure