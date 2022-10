Ski alpin

GÉANT SÖLDEN - Faivre passe au travers : revivez sa première manche en vidéo

GÉANT SÖLDEN - Dossard numéro 10 sur les épaules, Mathieu Faivre n'a jamais réussi à se mettre dans sa course. Dedans dès le premier secteur, le Niçois n'a pu refaire son retard sur les meilleurs temps du jour et signe le plus mauvais chrono (provisoire) de la première manche. Revivez sa course en vidéo.

00:01:22, il y a une heure