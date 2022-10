Ski alpin

GÉANT SÖLDEN - Odermatt : "Quand j'ai passé la ligne, je ne savais pas si c'était suffisant"

GÉANT SÖLDEN - Victorieux avec la manière de la première course de la saison en Autriche, Marco Odermatt a montré l'écart qu'il existait avec la concurrence. Mais pour le tenant du titre du gros globe, cet écart n'était pas aussi évident que cela comme il l'a révélé en interview après la course. Écoutez ses propos et suivez l'ensemble de la saison de ski sur Eurosport.fr

00:00:38, il y a 28 minutes