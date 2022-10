Le monde du ski alpin avait rendez-vous ce samedi matin à Sölden, en Autriche pour le reprise de la saison. Les amoureux du sport blanc devront encore attendre quelques heures avait le lancement officiel de la saison 2022-2023. EN raison de mauvaises conditions météo, le géant femmes, qui devait se dérouler ce samedi à 10h, a été annulé. La pluie qui tombait sur la station du Tyrol n'a pas laissé d'autre choix aux organisateurs.

"En raison des conditions météo actuelles et des prévisions, le jury et le comité d'organisation local ont décidé d'annuler le géant femmes du jour", écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Le géant hommes pour lancer la saison ?

Le ski libre, entraînement officiel, avait déjà été annulé vendredi à cause d'un fort vent qui empêchait les remontées mécaniques de fonctionner. La dernière annulation à Sölden, qui ouvre depuis plus de 20 ans la saison de ski alpin fin octobre, remonte à 2018 lorsque la course hommes n'avait pas pu s'élancer.

Le circuit masculin doit toujours débuter dimanche avec un géant (première manche à 8h, seconde manche à 11h).

