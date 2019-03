Finales de Soldeu : La dernière bataille pour Paris, le globe de la descente pour Feuz

Beat Feuz n'a pas craqué. Incroyable de régularité depuis le début de l'hiver, le Suisse a pris la 6e place de la descente des finales de Soldeu. Un résultat suffisant pour lui permettre de remporter son deuxième petit globe consécutif dans la discipline. Seul skieur à pouvoir encore le priver de cristal, Dominik Paris n'aura rien à se reprocher ce mercredi et peut se consoler avec une nouvelle victoire, la sixième de l'hiver et la quatrième en descente, acquise devant le Norvégien Kjetil Jansrud (+0''34) et l'Autrichien Otmar Striedinger (+0''41).

Plus d'infos à suivre...