Marcel Hirscher a reçu son globe de cristal de géant ce samedi. Il l'avait déjà en poche depuis longtemps, mais le protocole veut que le vainqueur le reçoive une fois la dernière fois course pliée. L'heure était à la célébration, mais les interrogations se renforcent concernant l'Autrichien, qui semble sur les rotules en cette fin de saison. La décompression est nette après qu'il a assuré la conquête de tous ses globes. À Soldeu, il a signé une 6e course consécutive sans victoire en prenant la 6e place du géant remporté par Alexis Pinturault. Une série rarissime pour l'Autrichien (une première depuis ans) qui s'est accompagné de propos traduisant bien sa lassitude actuelle, physique et mentale.

"Si je continue, j'ai beaucoup de travail, a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par John Nicolet, journaliste de la RTS. Mais d’abord je dois prendre le temps de faire le point, bien réfléchir afin de prendre la bonne décision !" Marcel Hirscher, 30 ans, ne compte pas faire de vieux os sur le circuit, ça fait longtemps qu'il le dit. La question de sa retraite revient régulièrement et il avait déclaré lors des Mondiaux d'Are que ceux-ci pouvaient bien être ces derniers, suggérant alors qu'il arrêterait d'ici deux ans. Ces propos de samedi confirment qu'une fin de carrière dès ce printemps n'est pas une hypothèse à écarter.

Vidéo - Loin du compte, Hirscher n'a pas lutté 01:35

La question est de savoir quel levier Hirscher pourra activer pour repartir sur une saison supplémentaire, sachant qu'il n'y aura pas de grandes échéances l'an prochain et qu'il est père depuis quelques mois. Le record de victoires d'Ingemar Stenmark semble encore un peu loin (86 contre 67 pour Hirscher). Et la conquête d'un 9e gros globe de cristal n'apporterait pas grand-chose de plus à la légende qui est la sienne. Dimanche, le slalom de Soldeu pourrait être la dernière course de sa carrière. Mais ça, on ne le saura sans doute pas avant quelques semaines. Pas avant que Hirscher ne prenne sa décision, à tête reposée.