Mikaela Shiffrin bourreau de Petra Vlhova aussi en slalom parallèle

On n'arrête plus Mikaela Shiffrin. Ce dimanche, l'Américaine a décroché sa 5e victoire de la saison (en huit courses) à l'occasion du slalom parallèle de Saint-Moritz. Elle s'est imposée en finale face à Petra Vlhova (+0''11), qui signe elle sa troisième place de dauphine depuis le début de l'hiver (à chaque fois derrière Shiffrin). Le podium est complété par la Suissesse Wendy Holdener, vainqueure de la petite finale devant l'Autrichienne Katharina Liensberger (+0''26).

Ce fut une promenade de santé. Jusqu'en finale, où les choses ont été plus corsées. Après avoir écrasé les qualifications (28''14, soit 48 centièmes de mieux que Frida Hansdotter), l'Américaine a déroulé au fil des tours, où elle a successivement éliminé Laurence St-Germain, Mina Fuerst Holtamnn, Nina Haver-Loeseth et Katharina Liensberger. Injouable. Mais la machine s'est quelque peu enrayée face à Vlhova. Alors qu'elle avait pris le meilleur départ, Shiffrin a commis une belle erreur à mi-parcours. La Slovène en a profité pour prendre les devants. Mais elle n'a pu éviter le retour, au tout dernier moment, de son adversaire.

Mugnier éliminée en 8es de finale

Shiffrin signe ainsi le 48e succès de sa carrière et n'est plus qu'à deux unités de la marque d'Alberto Tomba, 7e skieur le plus victorieux en Coupe du monde. Ce n'était que la deuxième fois qu'un slalom parallèle était au programme du calendrier. Le premier avait déjà été remporté par Shiffrin. C'était l'an dernier à Courchevel.

Côté français, Adeline Mugnier a été éliminée dès les 8es de finale, face à Erin Mielzynksi (7e). La skieuse des Gets avait montré de belles choses auparavant, se classant 5e des qualifications avant d'éliminer Federica Brignone. Nastasia Noens a connu moins de réussite. La Niçoise a été sortie dès les 16es de finale, face à Lena Duerr (8e).