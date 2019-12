Suivez la Coupe du Monde de ski alpin à Courchevel en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player

Après les messieurs à Val d'Isère, la Coupe du Monde de ski alpin poursuit sa tournée des stations françaises avec la manche de Courchevel chez les dames.

La slalom géant sera au programme pour les meilleures skieuses de la planète pour la troisième fois de la saison, après les manches de Sölden et de Killington.

Avec une 3ème place obtenue à Sölden et une 5ème place à Killington, Tessa Worley sera logiquement à suivre sur cette étape française. On retrouvera également l'Américaine Mikaela Shiffrin qui recherchera un premier succès dans la discipline cette saison, mais également la jeune prodige néo-zélandaise Alice Robinson ou encore les Italiennes Federica Brignone et Marta Bassino.

Retrouvez le programme TV détaillé, à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player:

Mardi 17 décembre - En direct sur Eurosport 1

Dès 10h15 - Slalom géant dames : 1ère manche

Dès 13h15 - Slalom géant dames : 2ème manche

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles en exclusivité avec CANAL, hors opérateurs locaux.