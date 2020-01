Suivez la Coupe du Monde de ski alpin à Madonna en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player

La station italienne de Madonna di Campiglio accueille ce mercredi en nocturne le quatrième slalom messieurs de la saison après les manches de Levi, Val d'Isère et Zagreb.

Vainqueur dimanche dernier à Zagreb et leader de la spécialité, Clément Noël sera logiquement l'un des hommes à suivre au même titre qu'Alexis Pinturault, victorieux sur le slalom de Val d'Isère en décembre.

Il faudra également compter sur l'expérimenté André Myhrer, deuxième au classement de la spécialité, le Norvégien Henrik Kristoffersen ou encore le Suisse Ramon Zenhäusern dans la lutte pour la victoire finale.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player :

Mercredi 08 janvier - En direct sur Eurosport 1

17h35 - Slalom messieurs : 1ère manche

20h45 - Slalom messieurs : 2ème manche

