Suivez la Coupe du monde de ski alpin ce weekend en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player

Après la traditionnelle manche d'ouverture à Sölden à la fin du mois d'octobre, la Coupe du monde de ski alpin fait son retour à Levi ce weekend avec les épreuves de slalom.

Fort de trois succès l'an passé sur les pentes de Wengen, Kitzbühel et Soldeu, Clément Nöel sera très attendu cette année au même titre qu'Alexis Pinturault, déjà victorieux sur le géant de Sölden cette saison. Et avec la récente retraite de Marcel Hirscher, la lutte pour le gros globe promet d'être d'autant plus intense après les 8 années consécutives de règne de l'Autrichien.

Retrouvez le programme complet du weekend, à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player:

Samedi 23 novembre - En direct sur Eurosport 1

10h05 - Slalom dames à Levi : 1ère manche

13h05 - Slalom dames à Levi : 2ème manche

Dimanche 24 novembre - En direct sur Eurosport 1

10h00 - Slalom messieurs à Levi : 1ère manche

13h15 - Slalom messieurs à Levi : 2ème manche

