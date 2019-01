Tout le programme TV de la Coupe du monde de Ski Alpin ce week-end sur Eurosport et Eurosport Player

Dès vendredi matin, vous pourrez suivre la Coupe du monde de Ski Alpin en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.



Au programme: les épreuves de Géant et de Slalom chez les dames vendredi et samedi, la Descente et le Géant pour les messieurs samedi et dimanche.

Retrouvez le programme TV complet du week-end, à suivre en direct sur Eurosport 1:

Vendredi 01 février

09h45 - 1ère manche du Géant dames à Maribor

11h00 - Entraînement de la Descente hommes à Garmisch-Partenkirchen

12h45 - 2ème manche du Géant dames à Maribor

Samedi 02 février

10h00 - 1ère manche du Slalom dames à Maribor

11h30 - Descente hommes à Garmisch-Partenkirchen

13h00 - 2ème manche du Slalom dames à Maribor

Dimanche 03 février

10h30 - 1ère manche du Géant hommes à Garmisch-Partenkirchen

13h30 - 2ème manche du Géant hommes à Garmisch-Partenkirchen

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles en exclusivité avec CANAL, hors opérateurs locaux.