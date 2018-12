60 victoires pour Marcel Hirscher : à quand le record de Stenmark ?

Si rien ne résiste à Marcel Hirscher, il faut convenir que Bellevarde aime particulièrement s'offrir à l'Autrichien. Après l'avoir domptée une nouvelle fois ce samedi, le skieur a d'ailleurs rendu hommage à la piste, déclarant qu'elle accueillait "le géant le plus dur" du circuit : "On ne s'y sent jamais bien".

Vidéo - Hirscher : "La Face ? C'est le géant le plus dur, on ne s'y sent jamais bien !" 01:22

Il aurait pu ajouter qu'il s'y sent un peu mieux que tout le monde. Depuis ses débuts sur le circuit, Hirscher s'est déjà imposé à sept reprises à Val d'Isère. Il n'y a qu'à Adelboden où il compte autant de succès (trois géants, quatre slaloms). Dans la station française, il possède un total de 15 podiums en 20 départs, avec une série en cours de six podiums consécutifs. #Monstreux.

Roi de Val d'Isère, à égalité avec Nadig et Vonn

Son triomphe de samedi lui a permis d'égaler deux skieuses au titre de co-recordman de victoires dans la station savoyarde : Marie-Thérèse Nadig et Lindsey Vonn. Retraitée depuis les années 80, la Suissesse n'a eu besoin que de 15 départs pour atteindre ce total. Elle possède ainsi un meilleur ratio que ses deux cadets.

Skieur Nombre de victoires à Val d'Isère Nombre de départs à Val d'Isère Ratio de victoires 1. Marie-Thérèse Nadig (SUI) 7 (trois descentes, trois combinés et un géant) 15 47% 1. Lindsey Vonn (USA) 7 (quatre descentes, deux combinés et un super-G) 18 38% 1. Marcel Hirscher (AUT) 7 (cinq géants et deux slaloms) 20 35% 4. Katja Seizinger (GER) 5 (trois super-G et deux descentes) 11 45%

Dimanche, à l'occasion du slalom dont il sera le favori, Hirscher aura le loisir de devenir l'unique recordman. Vonn ne pourra pas lui répondre puisque l'étape féminine de Val d'Isère, initialement prévue le week-end prochain, a été annulée en raison d'un enneigement insuffisant pour les disciplines de vitesse. L'Américaine n'était de toute manière pas sûre d'être présente, son genou n'étant encore pas encore totalement rétabli.

Vidéo - Insatiable, Hirscher en a remis une couche dans la 2e manche du géant 01:42

Le record absolu de Stenmark... pour février 2020 ?

Au jeu des victoires en coupe du monde, Marcel Hirscher en est maintenant à 60 succès. Une barre symbolique que seuls avaient atteint avant lui le Suédois Ingemar Stenmark (86), l'Américaine Lindsey Vonn (82) et l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (62). Il n'est donc plus qu'à deux longueurs de sa compatriote. Une broutille à combler au regard du rythme infernal tenu par l'Autrichien depuis un an. Il gagne plus de deux fois sur trois depuis le géant de Beaver Creek l'an dernier (15 victoires sur 22 courses disputées, soit 68% de succès).

Osons rêver très haut pour Hirscher. Peut-on s'amuser à faire la projection du moment où l'Autrichien égalerait Stenmark, s'il parvenait à tenir ce rythme-là ? Alors, faites chauffer la calculatrice. Pour combler les 26 victoires d'écart, il aurait besoin de participer à 38 courses. Sachant qu'en moyenne, sur les cinq dernières saisons, il a disputé 23 courses par hiver, cela nous emménerait vers une date hypothétique ... de fin février 2020. À la fois loin et déjà demain.