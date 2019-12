Initialement prévu le 14 décembre à Val d'Isère, le géant de Val d'Isère n'a pas pu se dérouler à cause du vent qui soufflait sur la station savoyarde. Ce lundi, la Fédération internationale de ski a annoncé qu'il était reporté au 1er mars en Autriche à Hinterstoder, qui rajoute donc une course à son programme en plus d'un combiné et d'un super-G.