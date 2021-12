Entre le public français et Alexis Pinturault, c'est l’heure des retrouvailles. A l'occasion du Critérium de la Première Neige, ce week-end à Val d'Isère, le skieur de Courchevel va disputer sa première course dans l'Hexagone depuis qu'il a conquis le classement général et succédé à Luc Alphand (1997) et Jean Claude-Killy (1967, 1968). Un événement, forcément. L'opportunité est belle, même sept mois et trois semaines après, de célébrer l'un des plus grands accomplissements de l'histoire du ski français.

Bonne nouvelle : les supporters seront autorisés à se masser au bord de la Face de Bellevarde, un an après le huis-clos imposé par le covid-19. Mauvaise nouvelle : la montée de la 5e vague a conduit à l'annulation de toute présentation publique, nous a fait savoir la FFS. Tant pis pour ceux qui rêvaient de voir le skieur présenter son gros globe, façon champions du monde de foot. Si on ne badine pas avec la pandémie, on espère, malgré tout, que des clins d'œil et hommages sauront fleurir un peu partout dans la station. Pintu mériterait bien ça.

L'intéressé peut aussi très bien s'en charger lui-même. Rien de tel pour cela qu'une victoire. Il connaît la recette mieux que personne. Surtout ici, à Val d'Isère, la station où le skieur le plus prolifique en activité (34 victoires) compte le plus de succès (4) avec Hinterstoder.

Se remettre dans la peau du patron

Évidemment, bien plus que le globe déjà en poche, il a surtout en tête le prochain à gagner. Sur le plan de route dessiné par un calendrier parfaitement équitable entre techniciens et descendeurs (18 courses de chaque cet hiver, contre 21-17 en faveur des techniciens l’an passé), Val d'Isère doit pour lui être le point de départ d'un rapproché.

Après six épreuves, Pinturault occupe la 6e place et accuse 221 points de retard au général sur Marco Odermatt et 104 sur Aleksander Aamodt Kilde. C'est beaucoup et logique à la fois. L'intro était très favorable aux spécialistes de la vitesse (quatre épreuves sur six) et ce fut un festin pour le Suisse (deux victoires, une 2e place et une 4e place) et le Norvégien (deux victoires).

Le Français s'est contenté des miettes, mais plutôt généreuses pour le coup avec notamment deux 6es places en super-G qui l'ont satisfait autant sur le plan comptable que sur le fond. Pinturault n'y a jamais réussi la course parfaite, ce qui suppose une marge de progression et des regrets. Sans sa vilaine faute sur le bas du premier super-G, il montait a minima sur le podium, et sans doute sur la 2e marche derrière Odermatt. Un déficit de 40 points qui pourrait valoir cher, à terme, même si le Suisse finira bien par connaître son lot d'erreurs et regrets d'ici la mi-mars, puisque lui aussi est humain.

Samedi, ce ne sera que la 2e fois de la saison que Pinturault et Odermatt se retrouveront sur terrain neutre : le géant. Le 1er duel, mi-octobre, a largement tourné à l’avantage de l’Helvète. A Solden, il s’était imposé avec 62 centièmes d’avance sur Pinturault, seulement 5e.

Une deuxième "défaite" de rang ne serait évidemment pas la bienvenue dans une discipline où le Français a une réputation (top 5 des géantistes le plus prolifiques de l'histoire) et un globe à défendre. Elle assiérait davantage la domination de son rival en cette entame de saison, même si Pinturault pourra se racheter dès le lendemain avec le premier slalom de l’hiver, seule discipline où ne s'aventurent ni Odermatt ni Kilde.

Mais battre Pinturault sur la Face de Bellevarde ne sera pas une mince à faire. Le Français reste le dernier à avoir dompté sa pente extrême, en 2019 lors d'un slalom - il n'y avait pas eu d’épreuves techniques l'an passé à Val d'Isère, mais un super-G et une descente, sur la piste Oreiller-Killy. Pinturault se sent ici comme chez lui. Quel meilleur endroit que celui-ci pour se remettre dans la peau du patron ?

Alexis Pinturault à l'arrivée du slalom de Val d'Isère 2019 Crédit: Getty Images

